Az említett műanyagmennyiség közel 80 százaléka végezte a hulladéklerakókban vagy a környezetben, és a Kaliforniai Egyetem kutatói szerint a mennyiség gyorsan növekszik. Mint a szerdán közzétett tanulmányban kiemelték: a műanyagnak csupán 10 százalékát hasznosították újra, 12 százalékát elégették.

„Ha ezt a mennyiségű műanyagot egyenletesen szétszórnánk, egy Argentína nagyságú területet borítana be bokamagasságig – érzékeltette az ipari ökológiával foglalkozó Roland Geyer professzor, a tanulmány vezető szerzője. – Hatalmas mennyiségű anyagról van szó, amely nem bomlik le.” A műanyagok elégetése hozzájárul a klímaváltozáshoz, és káros az egészségre, emellett a szélesebb környezetet is károsítják a műanyag építőelemei.

Több mint 5 billió műanyagdarab úszik a világ óceánjaiban egy 2014-ben a Public Library of Science folyóiratban közzétett tanulmány szerint. Ezek súlyosan károsítják a tengeri élővilágot, a vízi és földi ökoszisztémát.

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, 2050-re már több mint 13 milliárd tonna műanyag szemét halmozódik fel a szeméttárolókban és a környezetben.