Az oktatási tárcavezető azt nyilatkozta múlt héten, hogy ősztől testnevelésből is lesz tankönyvük az ötödikesekenek, és támogatja, hogy a többi osztály esetében is vezessék ezt be. Liviu Pop szerint a tankönyv a tanárok, a diákok és a szülők számára egyaránt hasznos lesz, hiszen például részletesen leírja, hogyan kell helyesen elvégezni a különféle gyakorlatokat. „Egyik prioritásom, hogy minden tantárgyból legyen tankönyv, hiszen mindegyik tantárgy fontos” – mondta a miniszter.Erre a kijelentésre reagálva mondta Mihai Tudose miniszterelnök az Antena 3 televízió hétfő esti műsorában: „Az Országos Testnevelési és Sportakadémián valóban tankönyvekből tanulnak, de előbb talán jobb lenne, ha megtanítanánk a gyermekeket futni, mozogni, megfelelően fejlődni, és mindezt lehetőleg nem tankönyvekből. (...) Tárgyalunk majd a témáról a miniszterrel, nekem meggyőződésem, hogy ez csak vicc volt.”Liviu Pop tanügyminiszter azonban nem hagyta magát, azt nyilatkozta tegnap Gyulafehérváron, hogy nem érti, mi a gond a testneveléstankönyvvel, és megismételte: nem fognak ellenőrző dolgozatot írni testnevelésből. Amikor azt kérték, hogy kommentálja Mihai Tudose kijelentését, miszerint a miniszterelnök reméli, hogy a testneveléstankönyv csak egy vicc, Liviu Pop azt mondta, hogy beszélt a miniszterelnökkel a műsor előtt, de nem akart további részletekkel szolgálni. Liviu Pop egyúttal bejelentette: a testneveléstankönyv elektronikus formája elkészült, az iskolák akár meg is rendelhetik.A Maszol hírportál Kovács Irén Erzsébet oktatási államtitkártól kért tájékoztatást a témában, aki megerősítette, a testneveléstankönyv nem akadt fenn semmilyen procedúrán, tehát nem óvták meg, így kiadásáról miniszteri rendelet született még múlt csütörtökön. A tankönyv augusztus 7–11. között kerül fel a manuale.edu.ro oldalra, ott lehet böngészni. Az államtitkár elmondta azt is, a testneveléstankönyv a 2016-ban elkészült új tanterv része. Ősztől az ötödikesek kapják kézhez, a 2018–2019-es tanévben a hatodikosok, a rá következő tanévben a hetedikesek és így tovább. Arra a kérdésre, mikor fordítják le a testneveléstankönyvet magyarra, Kovács Irén Erzsébet elmondta, a kiadóval együtt keresik majd meg a megfelelő fordítókat, így egyelőre még nem tudni, mikor készülnek el.