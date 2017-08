NAGYRAVÁGYÓ MINISZTER. Liviu Pop tanügyminiszter szerint legtöbb két éven belül a szülők valós időben értesülnek a gyerekek osztályzatairól és hiányzásairól. A projekt európai uniós finanszírozással valósul meg. A miniszter hozzátette: a fenti időszak végére minden iskolában lesz internetcsatlakozás és virtuális könyvtár is. A miniszter nagyon bizakodó a tekintetben, hogy megvalósul a Wireless campus projekt, amely szerint minden osztályteremben lesz internet. Most az internetet elérő osztálytermek aránya 66 százalék. A miniszter becslése szerint a három projekt összértéke 100 millió euró körül van. (Agerpres)

GYERMEKEKÉRT A MONT BLANC-RA IS. A cukorbetegségben, fiatalkori artritiszben és rákos megbetegedésekben szenvedő gyermekek táboroztatását kívánja segíteni két sportoló. A 35 éves Katona Alpár számítástechnikai programozó és a 36 éves Szénási Zoltán szabadúszó nagy hegymászói és sportolói tapasztalattal rendelkezik, és már tavaly felkarolta a Yuppi tábort (amely Romániában elsőként alkalmazza a tapasztalatalapú terápiát, amikor az érintettek életminőségén igyekeznek javítani azáltal, hogy a betegséggel való együttélést segítik), támogatást gyűjtve tíz gyermek nyaraltatására. Az idei kerékpáros Yuppi Ride a mezősályi táborból indul, végállomása pedig a franciaországi Chamonix. Az öt országot érintő 1800 kilométeres távot két hét alatt teljesítik, Chamonix-ban pedig további egy hét alatt megmásszák a 4809 méter magas Mont Blanc-t. Céljuk 35 712 lej, azaz mintegy 7800 eurós adomány összegyűjtése. Ebből az egyhetes tábor teljes költségeit fedezni tudnák, azaz 32 gyermek és 32 felügyelő ellátását. (Székelyhon)