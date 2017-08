A hivatal a tavaly végzett mikrocenzus – kis népszámlálás – eredményére hivatkozva közölte, hogy 2016-ban 18,6 millió migrációs hátterű ember élt a 82,6 milliós lakosságú Németországban, ami 8,5 százalékos emelkedés 2015-höz képest, és új rekordnak számít. A migrációs hátterű lakosság túlnyomó része továbbra is Európából származik, de jelentősen nőtt a Közel-Keletről, valamint Afrikából érkezők száma. Előbbiek 2,3 milliót tesznek ki, ami 2011-hez képest majdnem 51 százalékos emelkedés, utóbbiak pedig 740 ezret, ami 46 százalékkal magasabb, mint öt évvel ezelőtt.

Habár a török beáramlás az utóbbi években veszített jelentőségéből, Törökország még mindig messze a leggyakoribb származási ország. A migrációs hátterű lakosság nagy arányú növekedését egyébként a 2015–2016-os menekültválságra vezetik vissza. A statisztikai hivatal adataiból kiderül az is, hogy a migrációs háttérrel rendelkező népesség több mint felének van német állampolgársága, ebből 42 százaléknak születése óta.

Nagy különbség van az iskolázottság és a képzettség terén: a migrációs hátterű rétegben az átlagosnál magasabb azok száma, akiknek nincs iskolai végzettségük vagy szakmai képzettségük. A 25–35 éves korosztályban kilenc százalék azok aránya, akik nem fejezték be az iskolát, és 32 százalék azoké, akiknek nincs szakmai végzettségük, míg ez az arány a nem migrációs hátterűek esetében két, illetve kilenc százalék. Ezzel szemben viszont mindkét csoportban ugyanolyan arányban találni érettségizetteket (37 százalék) és felsőfokú végzettséggel rendelkezőket (27 százalék).