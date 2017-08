Néhány téren ugyan érezhető némi haladás, de túlságosan lassú – és olyan is van, ahol határozott visszafejlődés tehetetlen tanúi vagyunk. Falvaink kiürülése rossz jel, és nem lehet csupán az idők, az életmód, az igények változására fogni: ha tőlünk nyugatabbra, a szintén elöregedő lakosságú Ausztriá­ban, Svájcban, német és francia földön magas hegyekben és nehezen megközelíthető völgyekben is korszerű körülmények között élnek és gazdálkodnak emberek, akkor ez azt jelenti, hogy van mód a kis, sok esetben elzárt települések fenntartására, a hagyomány és a fejlődés összehangolására. Aki már járt ilyen helyen, láthatta, hogy semmi használhatót ki nem dobnak, a régi épületek, csűrök felújítás után is megőrzik formájukat, arányukat, az újak nem rínak ki sem az utcaképből, sem a tájból. A turizmus új lehetőségeket hozott, de például a sípályák tulajdonjoga nem módosult, nyáron tehenek legelnek rajta, és a kirándulók kedvvel fogyasztják a helyileg előállított élelmiszereket; a vendéglőkben gyakorta hallani saját népi és könnyűzenei slágereket. Jó lenne tanulni tőlük, és nem csupán egyénileg, hanem hatósági szinten is.

Mert nálunk a hagyományos, sokat emlegetett rendtartó székely falu eltűnőben, a kaláka és a közösségi érzés kiveszőben van, a falukép sok helyen már jóvátehetetlenül elromlott. Az önkormányzatok az elmaradott infrastruktúra javításával küzdenek, nem tudnak beleszólni a lakossági mozgásokba, nincs eszközük a nem kívánt elvándorlás vagy betelepülés szabályozására, az iskolák megmentésére, még a megélhetés alapja, a földügyek rendezése is vontatott. Hagyományőrző csoportokból több van városainkban, falun az ifjúság – ha van – inkább importkultúrát – például a mazsorett-táncokat – éltet, a régi házakon műanyag ablakok, az újakon rikító színek hirdetik egy világ felbomlását. Néhol akad maroknyi elszánt ember, egy-egy kulturális egyesület, amelynek tagjai próbálnak valamit tenni a veszendő értékek megmentéséért; vannak falvaink Háromszéken is, ahol betelepülők, régi házakba, bennvalókba szerelmesedett városi értelmiségiek küzdenek az elsüllyedés ellen, ám sokszor nem is a hatóságok, hanem a helybeliek ellenállásán, elutasításán, közönyén bukik meg a jó szándék. Az anyagi támogatás is hiányzik: kevéske pénzt össze­kalapoznak, pályáznak, de még féknek sem elég, ha egy-egy ablakkeretet, vakolathímet, düledező kaput megmentenek...

Itt tartunk 50 évi kommunizmus és 27 évi vadkapitalizmus után. A falvak sorsa keveseket érdekel, nem is téma a közbeszédben, pedig kellő odafigyeléssel, jól átgondolt, közép- és hosszú távon egymásra épülő intézkedésekkel biztosan megtartható lenne gyökereinknek, kultúránknak ez a része is. Nem siratni kellene, hanem cselekedni érte.