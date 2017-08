A villamosítás óta hasonló mértékű fejlesztés nem történt e téren Háromszéken, a munkálatokat közbeszerzésre írják ki, aki a legkedvezőbb árat, illetve a legrövidebb kivitelezési időt ajánlja, az végzi a korszerűsítést, az eredményt pedig alaposan ellenőrzik a helyi szakemberek – vázolta lapunknak Józsa Csaba. Az Electrica megyei vezetője elmondta, jelenleg Középajtán, Nagyajtán, Olaszteleken, Köpecen, Bodoson, Vargyason, Székelyszáldoboson és Zalánpatakon dolgoznak, egy hét múlva pedig Kisbaconban és Nagybaconban is megkezdik a hálózatok felújítását. Augusztus-szeptemberre terveznek hasonló munkálatokat Árapatakon, Erősdön, Nyáraspatakon, Kispatakon, Cófalván, Szitabodzán és Bácsteleken is. Bodokon és Árkoson is a közeljövőben kezdenek dolgozni, a korszerűsítés két hónap alatt lezárul.

Ugyancsak idén látnak hozzá mások mellett a Torját, Sepsibesenyőt, Aldobolyt, Dobollót, Szotyort, Kilyént és Uzont kiszolgáló villanyhálózat felújításához, jövő évre pedig Zabrató, Kraszna, Székelypetőfalva, Haraly, Kálnok, Bita, Málnásfürdő, Szentkirály, Esztelnek, Kézdialmás, Kézdiszentkereszt, Ojtoz, Imecsfalva, Márkosfalva villanyhálózatát korszerűsítik. Ahol szükséges volt, transzformátorállomásokat is telepítettek, a középfeszültségű hálózaton is dolgoztak.

Az eurómilliókra tehető beruházás közel százezer háromszéki fogyasztót érint. Józsa Csaba ismertette azt is, az elmúlt időszakban sikerült 60 százalékkal csökkenteni az áramkiesések számát, a beruházások ugyanakkor a hálózati veszteségeket is visszaszorították.