Falunapok

BARDOC-NAPOK. Az erdővidéki községben szombaton és vasárnap zajlanak a falunapok a Prima S. E. Sportbázison. Lesz labdarúgótorna, állatkiállítás, zenei és táncos műsorok, koncertek. A szombati programot utcabál, a vasárnapit tűzijáték zárja.

BÖZÖDÚJFALUSIAK TALÁLKOZÓJA. Szombaton 11 órától a Bözöd­újfaluért Egyesület és Erdőszentgyörgy Önkormányzata közös szervezésében az emlékparkban emlékeznek az évtizedekkel ezelőtt elárasztott falu elszármazottjai.



Képernyő

RTV2. Ma 13.40 órától: Jakovobits-kiállítás – „A képzőművészet formai jelei – a szín, a ritmus, a metafizikus időtlenség visszaadása – izgatnak leginkább, ezekkel próbálok átfogóbb, egyetemes hangulatot teremteni munkáimban. Másik nagy titkos vágyam hasonlatos ahhoz, amit Monet művelt az impresszionizmussal: hogyan tudnám a piktúrán keresztül az ősi, több mint kétezer éves időbeli lényegeket, díszleteket leszedni, és visszaadni egy régi kor történéseit. Olyan ez, mintha az idő lényegét próbálnám besűríteni” – írta Jakobovits Miklós, akinek munkáiból életmű-kiállítás nyílt 2016 decemberében Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A megnyitón készült beszélgetésekben Vargha Mihály, Vécsi Nagy Zoltán, Kányádi Iréne és Jakobovits Márta eleveníti fel a képzőművész alakját, emberségét, munkásságát, személyes élményeket, kötődéseket idézve.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól és 16.15-től Gru 3. (fotó), (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 18-tól és 20.30-tól Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 18.15-től Én és a mostohám (francia dráma, 117 perc, 2017); 20.45-től Amityville: Az ébredés (amerikai horror, 85 perc, 2017).



Meghosszabbított határidő

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület kuratóriuma a 2017/2018-as támogatási évre szóló ösztöndíjpályázata benyújtásának határidejét 2017. július 31-ről 2017. augusztus 31-re hosszabbította. A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából a 2016/2017-es tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthatja be. A pályázattal kapcsolatban további információkat a 10 és 16 óra között hívható 0264 531 153-as, 0787 671 137-es telefonon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kaphatnak. A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület munkájáról a www.nyilasmisi.ro oldalon olvashatnak.



Riasztáspróba

A Mihai Viteazul Készenléti Felügyelőség folytatja a szirénák havi ellenőrzését, valamint a különféle katasztrófahelyzetek szimulációját, amelyek a lakosság mozgósítását igénylik. Többek között ellenőrzik az üzenetek közvetítésének módozatait a hatóságok felé, számba veszik a riasztóberendezéseket és ellenőrzik a meglevők állapotát, működését. Így nem lesz ritka, hogy a lakosság szirénahangot hall. Ahol létezik, a hangosbemondókat, kihangosítókat is igénybe veszik, a szimulációs közlemények előtt elhangzik a Gyakorlat (Exercițiu) figyelmeztetés. Kérik a lakosságot, hogy a gyakorlatok alatt őrizze meg a nyugalmát, és amikor szükséges, mindenki kövesse a készenléti felügyelőség felügyelőinek útmutatásait, utasításait. Ezek azért szükségesek, hogy mindenki megismerje, lakókörnyezetében mi a megfelelő viselkedésmód különböző vészhelyzetekben – tájékoztatta szerkesztőségünket Tolvaj Marius alhadnagy.



Kiállítás

A csíkszeredai Mikó-várban ma 17 órakor megnyílik a Magyar Nemzeti Múzeum Nézőpontok – Térhatású fényképek a Nagy Háborúról című vendégkiállítása, majd 18 órától bemutatják a Húsz éves a sétáló utca című dokumentumfilmet.



Mentő

A Kovászna Megyei Mentőszolgálat július 24. és 30. között 426 hívást kapott. Ezek 42 százaléka nagyfokú sürgősség (agyvérzés, szívinfarktus, szülés, kómás állapot), a többi kisebb fokú sürgősség volt, amelyben nem került a beteg élete közvetlen veszélybe (hasi görcsök, epe- és vesegörcsök, diabéteszkrízis, kisebb traumák). 211 esetet a sepsiszentgyörgyi állomás látott el. A mentőszolgálat dolgozói az év elejétől július 31-ig összesen 11 864 esthez szálltak ki.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Ozsdolán, pénteken Hilibben gyűjti.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a vízvezetékek és csatlakozók Ifjúság sétányi cseréje miatt Sepsiszentgyörgyön elzárják az ivóvizet: ma 8 és 17 óra között a Sajtó utca 17-es és 18-as tömbházában, pénteken 8 és 17 óra között a Vasile Goldiș utca 1, 2, 11, 12, 13 és 14-es tömbházában, a Sajtó utca 1, 2, 3, 4, 15 és 16-os tömbházában, valamint a Múzsák sétány 12-es tömbházának A, B, C és D lépcsőházában, ezenkívül ma 9–15 óráig a Hóvirág utcában szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig Bereckben, a 8-as transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.