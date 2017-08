A Bocz Attila edző által irányított kis csapat negyedik tagja, a nemrég leigazolt, tehetséges maroshévízi Hámos Roxána betegség miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani az edzőtábort. Az Austrian Racing Camps 1975 óta szervez edzéseket csapatoknak, az év 365 napján dolgoznak, hiszen állandóan hó áll a rendelkezésükre. Többek között innen került ki az amerikai Mikaela Shiffrin, az osztrák Marcel Hirscher, aki olimpiai ezüstérmes, de hatszoros összetett világkupa-bajnoki címet is begyűjtött. Ebben az edzőtáborban nemcsak a gyerekek tanulnak és fejlődnek, hanem az edzőknek is jó továbbképzési lehetőség, hiszen nemzetközileg elismert szakemberektől gyűjthetnek információt.

„Az osztrák tábort megelőzően, egy hétig Maroshévízen voltunk edzőtáborban, ahol száraz- és erőnléti edzéseket tartottunk, mivel a gleccseren elég hosszúak a pályák, és komoly fizikai erőnlétet igényel. Nagyszerű élmény volt, síztünk jeges, illetve friss hó lepte pályán is, kitűnő körülmények közt gyakorolhattunk. Nagyon jó időt fogtunk ki, hiszen a gleccseren -8 és -10 fok volt, és ami a legfontosabb, kapuk közt edzettünk egy héten keresztül. A programunk nagyon zsúfolt volt, reggel 6-kor ébredtünk, majd a reggeli után egyből mentünk sízni, amit csak az ebéd miatt szakítottunk meg. A folytatásban videóanalízisek kezdődtek, ahol a gyerekek láthatták, hogy mit kell javítaniuk a technikájukon. Délután volt még szárazedzés, aztán vacsora és végezetül világkupaversenyeken résztvevő hivatásos sízőket elemeztünk, amiből szintén sokat tanulhattak a gyerekek. Emellett megtanították az osztrák edzők, hogyan kell előkészíteni a léceket edzésre és versenyekre. Tanulságos és intenzív edzőtábor volt, ahol nagyon sokat tanultak a gyerekek és hatalmasat fejlődött a technikájuk” – nyilatkozta Bocz Attila, aki azt is elmondta, hogy hazafelé ellátogattak Budapestre, és a gyerekeknek szánt meglepetésként a Magyar Nagydíj időmérő edzését a helyszínen tekintették meg.

A Sport-All SC síszakosztály hazai környezetben folytatja a felkészülést gyepsível és száraz edzésekkel, majd októberben még egy felkészülésen vesznek részt az osztrák Racing Camps táborban, ezt pedig összekötnék a közelben lévő nemzetközi versennyel. Bocz Attila elmondta, a szezon előtt csatlakoznak a Román Sí- és Biatlon-szövetséghez, és az előreláthatóan januárban rajtoló országos bajnokságon érmekért szeretnének küzdeni. Emellett nagy esély van rá, hogy a magyar bajnokságban is részt vegyenek az MTK színeiben, sőt, Hámos Roxána nemzetközi versenyeken is indulna, ahol további FIS-pontokat gyűjthet. A síszakosztály köszöni Kovászna Megye Tanácsa, a Bertis, az Orex Impex és a Bike Kuckó támogatását, hiszen nélkülük nem sikerült volna eljutni az osztrák edzőtáborba.