A telket korábban a bukaresti állat-egészségügyi és mezőgazdasági egyetem használta, de a felsőoktatási intézmény társulási szerződést kötött az üzletemberrel, és később a tulajdonjogát is eladta neki. Az egyetem mélyen piaci ár alatt értékesítette a köztulajdonban levő telket, ezért a korrupcióellenes ügyészség már 2007-ben vizsgálatot indított. Az ügyben Cornel Şerbant, a belügyminisztérium titkosszolgálatának volt vezetőjét is elítélték 2 év és hat hónap börtönbüntetésre, miután kiderült, hogy Popoviciu felkérésére Şerban nyomást gyakorolt az ügyészre, hogy ne indítson büntetőjogi vizsgálatot. A legfelsőbb bíróság a tegnapi ítéletében Ioan Nicolae Alecut, a mezőgazdasági egyetem volt rektorát is hat év szabadságvesztésre ítélte. Az illegális telektranzakció nyomán az ügyészség szerint 619 millió lej kár érte az egyetemet.