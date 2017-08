Embercsempészettel vádolnak és előzetes letartóztatásba helyeztek a hatóságok egy szerb férfit, akit hétfőn vettek őrizetbe a szerb–román államhatár Temes megyei szakaszán. A határrendészek és rendőrök Alsósztamora térségében előbb 17 illegális bevándorlót tartóztattak fel, akik – bevallásuk szerint – a zöld határon át jöttek Szerbiából Romániába, majd megtalálták azt a szerb rendszámú furgont, amelyik Temesmóránál hivatalosan lépett be Romániába azért, hogy összegyűjtse, és továbbszállítsa Magyarországra a határon átjutott migránsokat. A gépkocsi 26 éves szerb állampolgárságú vezetőjét őrizetbe vették, majd egy bírósági eljárás végén 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. Tegnap hajnalban pedig 14 bevándorlót tartóztattak fel a román–magyar államhatár közelében. Többnyire olyan bevándorlók alkották a csoportot, akik korábban menedéket kértek a román hatóságoktól, és most a zöld határon át próbáltak Magyarországra jutni. (MTI)



LEBUKOTT CSEMPÉSZ. Több mint hétezer csomag, vámmentes boltokból származó cigarettát találtak a határrendészek egy húszéves, magyar-ukrán kettős állampolgárságú fiatalember autójában tegnap a Szatmár megyei Halmiban. A személygépkocsit előző éjjel akarták megállítani az ukrán–román–magyar hármashatár közelében található településen, ám a sofőr továbbhajtott. A hatóságok rövid üldözés után megtalálták az autót, s megállapították, hogy annak minden zugába csempészárut gyömöszöltek, a pótkeréktől a lökhárítóig, az üzemanyagtartálytól a kiszerelt légzsákok helyéig. A lefoglalt dohányáru értékét csaknem 75 ezer lejre becsülték. Nem sokkal később a gyalog menekülő E. Szabolcsot is megtalálták. A fiatalember ellen csempészés gyanújával indítottak eljárást, és folytatják a nyomozást azoknak a bűncselekményeknek a részletes feltárása érdekében, amelyekben részt vett – írta közleményében a határrendészet. A hatóságok tegnap további, csaknem 14 ezer doboz cigarettát találtak két Szatmár megyei rejtekhelyen, az ukrán határ közelében, a szerdai „fogásuk” össz­értéke így negyedmillió lejre tehető. (MTI)

MEGTILTANÁ A TELEFONHASZNÁLATOT. Megtiltaná Liviu Pop oktatási miniszter, hogy az iskolások óra közben használják a mobiltelefonjukat, ugyanakkor szorgalmazza a tanulói portaszolgálat megszüntetését is – mindezt az oktatási-nevelési folyamat hatékonyabbá tétele érdekében. Hozzátette, mindezekkel kapcsolatban a közoktatás szervezeti és működési szabályzatáról szóló vitán születik végleges döntés, az egyeztetésen a tanulók és a szülők képviselői is részt vesznek. (Agerpres)

KÜLFÖLDI TURISTÁK TALÁLTÁK MEG A HOLTTESTET. Ismeretlen személy bomlásnak indult holttestére bukkantak kedd este a Brassó melletti Cenken sétáló külföldi turisták, akik a 112-es számon értesítették a hatóságokat. A holttest azé a 19 éves fiatalé, akinek eltűnését július 28-án jelentette be családja. A rendőrség gondtalanságból elkövetett emberölés gyanújával indított eljárást, és nyomozás folyik a fiatal halála körülményeinek pontos kiderítésére. (Agerpres)