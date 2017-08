A nonprofit szervezet Iuventa nevű egyetlen hajóját az éjszakai órákban az olasz parti őrség több egysége körbevette, majd Lampedusa kikötőjébe kísérte. Hatósági bejelentések szerint a jármű fedélzetén az olasz rendőrség többórás ellenőrzést tartott, a hajón lévő két szíriai férfit pedig egy migránsokat befogadó táborba szállították. Később az olasz hatóságok lefoglalták a hajót. Bejelentették, hogy a hajó parancsnoka, valamint a legénység két tagja ellen vizsgálatot indítottak az illegális bevándorlás pártolása miatt.

A hajó feltartóztatását, majd lefoglalását a szicíliai Trapani ügyészsége rendelte el egy, még 2016-ban kezdett vizsgálat keretében, amelynek megállapítása szerint a Iuventa legénységének tagjai kapcsolatot létesítettek a líbiai embercsempészekkel. Az olasz ügyészi vizsgálat azután indult, hogy a Iuventa által Szicíliába vitt migránsok, valamint Olaszországban őrizetbe vett embercsempészek is arról számoltak be, hogy a Jugend Rettet mentőhajója közvetlen kapcsolatban állt a migránsokat a líbiai partokról indító csempészekkel. Ügyészi források szerint a Iuventa mozgását 2016 októbere óta figyelték az olasz hatóságok: ezek szerint a hajó többször is a líbiai partok közvetlen közelében vette fedélzetére a migránsokat, akiket azonnal a közelben tartózkodó olasz vagy más nemzetiségű hatósági hajókra helyezett át, majd a segélyhajó visszasietett a líbiai vizekre.

A Jugend Rettet korábban közleményben „normális, megszokott” ellenőrzésnek nevezte a hajó feltartóztatását.

Az európai hálózatként működő, mentőhajóján önkéntes legénységgel dolgozó szervezet egyike azoknak a külföldi NGOk-nak (nem kormányzati szervezetek), amelyek közölték, hogy nem írják alá a római kormány újonnan kidogozott magatartási kódexét a migránsok Olaszországba szállításának szabályozásáról. Az olasz belügyminiszter korábban kijelentette, hogy az együttműködést megtagadó NGO-knak „következményekkel” kell számolniuk.

Az olasz média következetesen NGO-ként említi a migránsok földközi-tengeri mentésében részt vevő szervezeteket.

Szerdai sajtóértesülések szerint a belügyi tárca „meg akarja nehezíteni” a magatartási kódexet elutasító NGO-k olaszországi munkáját. A pénzügyőrség megkezdi pénzügyi átvilágításukat, a csendőrség és rendőrség pedig az olaszországi kikötőkbe érkező hajóikat ellenőrzi. Szigorúan átvizsgálják a hajók biztonsági felszereltségét és főleg a legénység szerződéseit. Ellenőrzik azt is, hogy az adott szervezet rendelkezik-e úgynevezett mentési engedéllyel, és a mentőhajón szolgálók milyen minőségben végzik munkájukat.