Nemcsak fűtésük olcsóbb, de jobban is mutatnak a hőszigetelt tömbházak. Albert Levente felvétele

Augusztus végétől ismét lehet pályázni a tömbházak hőszigetelésére: a megyénket is magában foglaló központi fejlesztési régió újabb finanszírozási ablakot nyitott, amelyben támogatást lehet igényelni a munkálatokhoz – közölte Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.

A jelenlegi kiírás szerint a hőszigetelés költségeinek 60 százalékát lehet elnyerni európai uniós pályázatból, 15 százalékot az önkormányzat tesz hozzá, így a lakástulajdonosoknak 25 százalékos önrészt kell csak fizetniük. Ennek ellenére nem nagy a tolongás: tavaly – a városháza által egyszerűsített eljárás dacára – egyetlen lakótársulás sem nyújtott be dokumentációt, van, ahol inkább saját erőből fogtak neki az épület újraburkolásának. Az elöljáró ezt azzal magyarázza, hogy sokan drágállják a hármas finanszírozású szigetelést, és beérik a 10 centiméteres fedőréteggel is, a szigetelési szakemberek szerint azonban Sepsiszentgyörgy klímája 15–20 centiméteres hőszigetelést kíván meg, ez az a vastagság, amivel nem csupán a fűtésszámla, hanem a károsanyag-kibocsátás is számottevően csökkenthető.