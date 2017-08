Uborkaszezon kellős közepén sem kell téma után kutakodni, elég egy tizenhárom esztendeje indult beruházásról kicsit lefújni a port, az ügy ismételten aktuálissá tételéről a városháza gondoskodik.

A borvíz útja-pályázatot a kétezres évek közepén indította az akkor még Demeter János vezette megyei tanács; annak Barótot érintő része éveken keresztül borzolta a kedélyeket. Eleinte az illetékesek nem tudták kiválasztani a helyszínt. Felmerült, kézenfekvőbb lenne Bibarcfalván strandot építeni, de az RMDSZ-esek azt szerették volna, ha inkább Baróton valósítják meg a tervet. Előbbi mellett szólt, hogy hagyományosan fürdőhelynek számít, utóbbi mellett a politikum akarata. Azt mondták, nem gond az sem, ha a mezotermális vizet bő kilométer távolságból kell a helyszínre vezetni, de akár helyben is megtalálják a megoldást, mert ha kell – ahogy az Országos Ásványvíztársaság akkori igazgatója, Nagy József fogalmazott egy baróti lakossági fórumon –, addig fúrnak, amíg találnak. A történet a politikai pártok egymásnak feszülésével folytatódott, és véget nem érő vitával arról, hogy szükség van-e olyan fürdőtelepre, ahol orvosi felügyelettel hideg és meleg vizes kezelést folytathatnak, vagy elegendő, ha feljavítják a meglévő, de tizenéve nem használható kis- és nagymedencét. Marakodásra adott okot az önrész is, pontosabban hogy azt, miből és kinek kell fedeznie: hatvanezer, 637 ezer vagy éppen nyolcszázezer lejt kell kifizetni, „megbírja-e” a helyi költségvetés, vagy ha nem, akkor banki kölcsönhöz kell-e folyamodni, esetleg a megyei tanács átvállalja-e a költségeket?

Végül a minimalista beruházás valósult meg, azaz lemondtak a parkos sétáló helyről és a borvízkóstolgatóról, az orvosi központról, a jakuzziról, a csendes játékok terméről (sakkozók, kártyázók, römizők számára alakítottak volna ki helyiséget) és egyéb „apróságról”, de így is rengeteg pénzből (a megyeháza szerint 650 ezer euróból, Nagy István egykori polgármester állítása szerint másfél millió euróból) felújították és vízszűrővel látták el a nagy- és kismedencét, tetőféleséget húztak rá, hogy kóborral fedhető legyen, és mondhatni, újjáépítették az öltözőket. A strandot a kivitelezők 2011-ben több hónap késéssel – nyár helyett novemberben – adták át. Tamás Sándor megyeitanács-elnök és a jelenlevők nem győzték „fényezni” magukat, amiért annyi év után végre célt értek, s zárómozzanatként még egyet odaszúrtak Nagy Istvánnak a nagymedence kóborjára elhelyezett felirattal, mely szerint ez az a strand, amelyet Nagy István akarata ellenére is megépítettek a baróti emberek számára. Ahhoz, hogy a megyei tanácsnak az építés idejére átadott strandterület ismét a város tulajdonába kerüljön, 2013 januárjáig kellett várni, az első fürdőzők pedig csak július közepén mártózhattak meg.

A strand felújítása az elmúlt években sem vált sikertörténetté: általában késve nyitotta meg kapuit, többnyire csak néhány hétig lehetett élvezni áldásait. Idén sem történt másképp: június elején Barót polgármestere, Lázár-Kiss Barna András azt nyilatkozta, a strand hamarosan, két-három héten belül nyit. „A pumpák és szűrők rendben vannak, meszelni sem kell, a kerítés jó, már egyszer kaszáltak, és a héten másodszor is elvégzik a tereprendezést. A medencét még ki kell tisztítani, majd fel kell tölteni, s akkor elvileg nincs akadálya a strandnyitásnak. Én azt szeretném, ha legkésőbb már e hónap vége előtt strandolni lehetne Baróton” – írtuk a június 7-ei lapszámunkban. Jelentjük, ismét valami gubanc történhetett, mert bár a naptár már augusztust mutat, a strand még mindig zárva. Talán azért, mert nem találtak fürdőmestert, talán mert lassan folyik a víz, s nem telt fel a medence, talán a kaszával történt valami...

Az idei strandidény lejáróban, talán néhány hét van még hátra belőle... A helyzet esetleg a következő esztendőkben javulhat: ha az RMDSZ-es túlerőben levő tanács is úgy akarja, jövő évtől magánvállalkozó veheti bérbe a létesítményt. Amennyiben ez megtörténik, minden valószínűség szerint lesz fürdőmester, teli medence, jól működő kasza és már az első melegebb napokban várják majd a vendégeket. Bízunk benne, egy üzletember a város vezetőinél tisztábban látja, nem csak Barót lakóinak, de neki is érdeke, hogy ne csak ideig-óráig legyen látogatható astran.