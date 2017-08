Sepsiszentgyörgyön 102, Előpatakon 151, Sepsikőröspatakon 26, Zágonban pedig 33 gyermek kapta meg a kanyaró elleni oltást – ismertette lapunkkal Sebastian Cucu prefektus a tegnapi adatokat. A kormánybiztos elmondta, a közegészségügyi igazgatóságtól naponta begyűjtik a kampányra vonatkozó jelentéseket, ezek alapján az érintettek mintegy feléhez már elértek a szakemberek.

Ezen a héten a többi oltási ponton, Bodzafordulón, Zabolán és Nagyborosnyón folytatják a munkát, orvosi rendelőkben vagy más, kijelölt helyszíneken (a megyeszékhelyen az Őrkőn, illetve az Előpatakhoz tartozó Hetében). Sebastian Cucu elmondta azt is, nem számottevő, de szembesültek már kedvezőtlen fogadtatással is: Hidvégen nyolc, Zágonban két, Sepsikőröspatakon három, míg a megyeszékhelyen öt esetben utasították vissza a vakcinát. Az érintettek közül további 103 gyermek azért nem kaphatta meg az oltást, mert nem találták meg őket lakhelyükön vagy nem tartózkodnak az országban – összegzett a prefektus.

Dr. Sántha Ferenc, a Kovászna Megyei Egészségügyi Igazgatóság járványtani főorvosa úgy nyilatkozott, a kanyaró a legfertőzőbb betegség, s amennyi­ben sikerül a 95 százalékos beoltottságot elérni, akkor nagyjából elkerülhető a járvány veszélye. Hangsúlyozta: egyetlen oltás sem hiábavaló, mindegyik veszélyes betegséget előz meg.

Az Országos Közegészségügyi Intézet legutóbbi összesítése szerint július 28-ig 8347 kanyarós esetet jegyeztek országszerte, Temes megye továbbra is listavezető 1215 esettel. Háromszék a lista 29. helyén szerepel 29 megbetegedéssel.