Hogy melyek ezek, azt nem részletezte, bizonyára nem véletlenül. Kívülről ugyanis inkább az látszik, teljes a zűrzavar a hatalom berkeiben, a miniszterek szinte naponta cáfolják a kormányfő kijelentéseit – a társadalombiztosítási járulékok rendszerének átszabása és a testnevelési tankönyvek kiadása csak a legutóbbi példák erre. Tudose megnyilvánulásain az látszik, hogy gyakran maga sem tudja, mire, kire hallgasson: felettesére, a pártelnök Dragneára, esetleg próbálja meg gyakorlatba ültetni a kormányprogramban szereplő, olykor egészen képtelen intézkedéseket, vagy inkább a vállalkozói szféra intelmeit, külföldi nagykövetségek tanácsait fogadja meg.

Lehet ezért némi igaz a szociáldemokrata pártelnök kijelentésében, mely szerint nem lehet még értékelni a kormányfő teljesítményét – de ez nem a kinevezése óta eltelt idő rövidsége miatt van így, hanem mert valójában nincs is „igazi” miniszterelnöke az országnak. A szónak abban az értelmében legalábbis, amit e tisztség másutt, jobb helyeken jelent. Éspedig hogy egy, az országa jövőjéről valamiféle vízióval, konkrét tervekkel rendelkező államférfi a maga által toborzott csapattal megpróbálja életbe ültetni azt a kormányprogramot, amelyet a választók többsége megszavazott. Mihai Tudose azonban az előbbi feltételek egyikét sem teljesíti – és nem feltétlenül a saját hibájából. Őt voltaképpen Liviu Dragnea helyezte tisztségbe, és nem azért, mert ő lenne a legalkalmasabb, hanem azért, mert szabadulni akart az elképzeléseivel szembeforduló korábbi kegyeltjétől, Sorin Grindeanutól, illetve azért, mert ő maga nem ülhet be a Victoria-palotába. Mihai Tudose nem is maga válogatta meg csapatát, munkatársait – többeket a pártelnök, másokat az alakulat más befolyásos vezetői tuszkoltak be a kabinet soraiba –, és nem vett részt semmilyen kormányprogram kidolgozásában, az ugyanis már adott volt. Ezért aztán már a parlamenti bizottsági meghallgatásokon érzékelhető volt, hogy a miniszterek nem ismerik a kormányprogramot, ráadásul titokzatos módon valakik át is írták azt, hogy szegény szociáldemokraták csak kapkodták fejüket, amikor a sajtó idézett az új dokumentumból.

A helyzet pedig azóta sem változott: Mihai Tudose nem ura kormányának, még kevésbé országának, a miniszterek rendre ellentmondanak neki, az ígéreteket nem tudják valóra váltani. Talán azért is e zűrzavar, mert az igazi kormányfő nem is a Victoria-palotában székel, hanem a Szociáldemokrata Párt székházában.