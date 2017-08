Kijelölték már azokat az övezeteket, ahol a felújítást végeznék, az érintett tulajdonostársulások vezetőivel pedig régebb elindult az egyeztetés – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki pozitív hozzáállásról számolt be. Mint mondta, több technikai kérdés is felmerült, ezekben segítenek majd eligazodni az érintett tömbházak képviselőinek a kivitelezés tervezői, akik felmérik és eldöntik, hogy a festés mellett milyen más munkálatot kell esetenként elvégezni a homlokzatokon.

A költségek a lakókat terhelik, ám a vonatkozó törvény lehetőséget biztosít, hogy bizonyos esetekben – például alacsony jövedelem – utólagos költségtérítést igényeljenek. Beemelték a homlokzatfelújítást célzó határozattervezetbe azt a jogszabályi rendelkezést is, amely szerint az érintett tömbházak lakástulajdonosai ingatlanadó-kedvezményben részesülnek. A kivitelezéshez szükséges engedélyeket, jóváhagyásokat is rövidebb idő alatt állítják ki, díjmentesen.

Első körben a központi városmagban indítják a programot, a Kossuth Lajos, Gróf Mikó Imre, Gödri Ferenc, Kriza János, Józef Bem utca mellett a Szabadság téren, de új külsőt ölt magára az 1918. december 1. út néhány tömbházának homlokzata is. A felújítást, festést egy év alatt kell elvégezni, szükség esetén azonban további hat hónappal bővíthető a kivitelezési határidő. Tóth-Birtan Csaba nem zárta ki, hogy a homlokzatfelújítást kiterjesszék a városnegyedekre is.