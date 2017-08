A hatóság közleménye szerint az ellenőrzést a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséggel fennálló egyezmény alapján végzik. A szakemberek egyebek mellett arra kíváncsiak, hogy az állattartók megfelelően vezetik-e a gazdaság nyilvántartásait. Az egyéni és kisgazdaságoknál azt ellenőrzik, hogy a gazdák rendelkeznek-e minden, az állatok tartásához szükséges okirattal, illetve ezeket megfelelő körülmények között őrzik-e. A bejegyzett vagy engedélyezett állattartó gazdaságoknál azt is megvizsgálják, hogy a bejegyzés vagy engedélyezés feltételeinek eleget tesznek-e.

Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy rendelkeznek állatorvosi rendelővel, illetve hamvasztással foglalkozó vállalattal kötött érvényes szerződéssel, minőségbiztosítási megállapodással (IQM), az országos állatnyilvántartási rendszer (SNIIA) felhasználói.

A vizsgálat kiterjed az állatok megjelölési és nyilvántartási szabályainak betartására is, ideértve az országos rendszerben szereplő adatok, valamint a terepen tapasztaltak összevetését. A közlemény részletesen kitér a szabályok ismertetésére. Eszerint a borjakat születésüktől számítva legkésőbb 21 napon, míg a bárányokat és kecskéket legkésőbb hat hónapon belül, illetve a malacokat hatvannapos korukig kell fülszámmal ellátni, a borjak útlevelét a fülszámozástól számítva legtöbb 21 napon belül ki kell váltani. A gazdák továbbá kötelesek az állatok születéséről, eladásáról, levágásáról vagy elpusztulásuk esetén legkésőbb az eset után hét nappal értesíteni az állatorvost. Szintén záros határidőn belül értesíteniük kell az állatorvost, valahányszor két évnél idősebb szarvasmarha vagy másfél évnél öregebb juh vagy kecske pusztult el, vagy ilyen korú állatot áldoztak fel. Értesíteni minden alkalommal írásban kell, és ezekben az esetekben a gazdák kötelessége az állatok fejének laboratóriumi ellenőrzésre való beszolgáltatása. Az állatorvos értesítésének kötelezettsége akkor is fennáll, ha az állat füléből eltűnt akár csak az egyik fülszám is, illetve annak pótlása is kötelező. Az állatok mindkét fülét el kell látni fülszámmal, a juhok és kecskék esetében az egyik fülszámnak mikrocsipet is kell tartalmaznia – részletezi a közlemény.

Az ellenőrök az állatok rendszeres felülvizsgálatát és a kezelések nyilvántartását is megvizsgálják. A gazdáknak okiratokkal kell bizonyítaniuk, hogy a gazdaságban előállított állati eredetű élelmiszertermékek (tej, tojás, hal, méz és a családon kívüli fogyasztásra szánt csirke-, illetve házinyúlhús) laboratóriumi vizsgálatát elvégeztették. A vizsgálatok kiterjednek az állatjóléti feltételek betartására is.

A hatóság vezetői megjegyzik: az ellenőrzés célja nem a bírságolás, de komoly hiányosságok esetén a magánszemélyekre 600-tól 1200 lejig terjedő bírság róható ki, illetve a kifizetési ügynökség csökkentheti vagy megvonhatja a támogatást.