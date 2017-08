A fürdőépítő kalákáról tegnap Johann Taierling számolt be. Elmondta: tudatosult bennük, hogy a Csiszárfürdő felújítását továbbra is kalákával kell megvalósítaniuk, ezentúl is évente egy vagy két ilyen akciót szerveznek. Idén Bajáról és környékéről érkezett tizenegy önkéntes, akiket a Bálványos Gyöngye két ingyenesen felajánlott házikójában szállásoltak el. Helybeliek csupán négyen voltak, elsősorban a Taierling család tagjai. Idei célkitűzésük a most Aranymedencének keresztelt vízgyűjtő felújítása volt, melyről azt kell tudni, hogy a rendszerváltás előtt ennek vizével táplálták a meleg és a kádas fürdőt. A kaláka mellett a szervezők bajai vendégeik szórakozásáról is gondoskodtak, elvitték őket az EKE-táborba, mogyorósi szekértúrára, megmutatták nekik a kézdivásárhelyi és csernátoni múzeumot stb.

Az Aranymedence felújítása mellett a kalákások az Ibolya-forrásnál faápolóval kenték le a forrás faszerkezetét és kicserélték a tájékoztató táblát. Ugyanakkor felújították a Hanvas medence mögött a leglátogatottabb szemvízforrást és a körülötte található négy forrást. A legnagyobb hozamú forrásnak Pakuts Miklós tiszteletére a Miklós nevet adták, mivel a bajai orvos újította azt fel egyik ifjú segítőtársával. Johann Taierling azt is elmondta, hogy eddig a Gorgán- és Zsófia-forrást, az Ikermedencéket, a Csokoládés és a Timsós medencéket újították fel. Az Aranymedencénél egy lépcső megépítése maradt hátra, ami még idén a helyére kerül. Azt is megtudtuk, hogy a csiszárfürdői medencék használata továbbra is ingyenes, tulajdonosai nem kérnek belépőt a fürdővendégektől.

Jövő évre a romokban heverő fagerendás mofetta felújítását tűzték ki célul, a régi épületmaradványokat teljesen eltüntetik, és könnyű szerkezetű, állandó, télen-nyáron használható jurtát állítanak a gőzfürdő fölé, melyet padokkal látnak majd el. A legnagyobb medence felújítása egyelőre még várat magára, ahhoz több faanyagra lenne szükségük, mint az eddig felújított medencékhez összesen, csak egy nagyobb értékű pályázat segítségével tudják rendbe hozni. Johann Taierlingtől azt is megtudtuk, hogy két év fél évvel ezelőtt megvásárolták a Vadász villát és az egykori étkezde épületét, ám felújítására egyelőre keresik a megoldást, mivel nagyszabású befektetésről lenne szó. Távlatilag egy ifjúsági tábort szeretnének kialakítani, elsősorban magyarországi vendégek számára. A Csiszárfürdő fiatal tulajdonosa arról is beszámolt, hogy örömére azt tapasztalja, a kaláka szót többen is komolyan veszik, ha leesik egy kerítésdeszka, azt már nem ők, hanem a vendégek teszik helyre.