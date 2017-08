Három mérkőzést követően a Valentin Suciu által irányított együttes 3 ponttal a rangsor 11. helyén áll, míg a Gheorghe Hagi edzette alakulat sem kezdte címvédőhöz méltón a bajnokságot, hiszen szintén 3 pontot gyűjtött, amivel a 9. helyet foglalja el. A Sepsi OSK eddig győzött a Bukaresti Juventus ellen, viszont az első mérkőzésén alulmaradt az Astra ellen, illetve az előző fordulóban az FC Botoșani vendégeként szaladt bele egy négygólos vereségbe (5–1). A konstancaiak nyertek a Medgyesi Gázmetán ellen, majd kikaptak a Kolozsvári CFR-től, legutóbb pedig hazai környezetben veszítették el mindhárom pontot a Dinamo alakulatával szemben (1–0). A piros-fehérek három gólt szereztek, és 7 találat landolt a hálójukban, a Viitorul pedig szintén 3 találatot jegyzett, de mindössze három kapott góllal számolnak.

„Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, hiszen szégyenletes vereséget szenvedtünk az FC Botoșani vendégeként, ahol nagyon sok egyéni hibát követtünk el védelemben. Kielemeztük a labdarúgókkal közösen azt a mérkőzést, és remélem, a jövőben felelősségteljesebbek lesznek. A folytatásban ezeket a hibákat nem akarjuk elkövetni, többet kell akarnunk és tudatosabban kell viselkednünk. Szombaton még nehezebb mérkőzés vár ránk, hiszen a bajnok ellen lépünk pályára, amely szervezetten játszik, és mindig törekszik arra, hogy látványosan focizzon. Ebből a találkozóból a maximumot szeretnénk kihozni, persze tisztában vagyunk vele, hogy ez nagyon nehéz lesz, nemcsak az ellenfél, hanem az időjárási körülmények miatt is, hiszen 40 fokot jósolnak, ami a pályán még legalább nyolccal több” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző, aki azt is hozzátette, Stefan Nikolić továbbra sem bevethető, illetve Fülöp István is sérüléssel bajlódik.

A sajtótájékoztatón jelen volt Sebastian Ghinga és Claudiu Herea is, akik bíznak abban, hogy nyílt és többgólos mérkőzésen sikerül begyűjteni a három pontot egy olyan csapat ellen, amely szerdán négygólos (4–0) vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében a ciprusi APOEL otthonában, és búcsúzott a küzdelemsorozattól.

Szombaton belépőjegyek vált­hatók az FC Viitorul elleni mérkőzésre az MSC Stadion jegypénztárában 11 és 13 óra között, Brassóban pedig szintén a meccs napján 16 órától vásá­rolhatnak jegyet az érdeklődők.

További mérkőzések: * ma Temesvári Poli–Bukaresti Juventus (18.30 óra), FC Voluntari–FC Botoșani (21 óra) * szombaton Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR (21 óra) * vasárnap Craiova–Astra (18.30 óra), Chiajna–FCSB (21 óra) * hétfőn Dinamo–Medgyesi Gázmetán (21 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (miska)