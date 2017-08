A két irányból is szorongatott, üldözött örmények az idők folyamán többször is vettek vándorbotot a kezükbe, és még a véres leszámolás (1915) előtt, a 17. század végén eljutottak Erdélybe is, ahol a befogadó fejedelem (Apafi Mihály) biztosította békés létüket. Elkerülhetetlen volt – már csak kiterjedt kereskedői kapcsolatuk, de a magyar anyanyelvűekkel kötött házasságuk miatt is – a magyar nyelv elsajátítása, majd saját nyelvük lassú kopása, elmaradása.