Évről évre nő a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) orvosi vagy fogorvosi karára felvételiző külföldiek száma: idén 450 külföldi jelentkezőt jegyeztek, 186-tal többet, mint 2016-ban, és négyszer többet, mint 2013-ban, amikor 110-en iratkoztak be a felvételire. A MOGYE orvosi karán összesen 150, a fogorvosi karon 30 tandíjas helyet tartanak fenn külföldiek számára a 2017/2018-as egyetemi évben. Idén Németországból, Olaszországból, Magyarországról, Ausztriából, Svédországból, Finnországból, Norvégiából, az Amerikai Egyesült Államokból, Izraelből, Indiából, de Dél-Amerikából és Afrikából is jelentkeztek a MOGYE-ra. (Agerpres)



NINCS IS SZEGÉNYSÉG. Több mint félezer luxusautót írattak forgalomba Romániában az első félévben, derül ki a gépjármű-nyilvántartási ügyosztály adataiból. Ezek közül 444 Jaguár volt (97 új, a többi használt), de 47 Maseratit (23 új), 21 Cadillacet (egy új), 13 Ferrarit (négy új) és kilenc Rolls-Royce-t (hét új) is forgalomba írattak. Emellett öt Lamborghini, négy Aston Martin és három Pontiac is érkezett az országba. A gépjármű-nyilvántartási ügyosztály adatai szerint 2016-ban az előző évhez képest 6,21 százalékkal bővült a hazai gépjárműpark, meghaladva a hétmilliós darabszámot. Ezek közül 5,47 millió (78 százalék) személyautó volt. (Agerpres)

RENDŐRRE LŐTT AZ ORVVADÁSZ. Lábon lőttek egy Hunyad megyei rendőrt, aki két kollégájával együtt az orvvadászat megelőzését célzó akción vett részt a csütörtökre virradó éjszaka. Az elkövető akkor lőtt rá a rendőrre, amikor utóbbi megállásra szólította fel. Az incidens Tisza településen történt, a rendőrt kórházban ápolják. Az elkövetőt keresi a rendőrség, az ügyben hatósági közeg bántalmazása, illegális fegyverhasználat és gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás. (Agerpres)

KOLOZSVÁRRA KÖLTÖZIK A VÁLOGATÓ. Jövő év elején Kolozsváron választják ki az a 2018-ban Lisszabonban sorra kerülő eurovíziós dalfesztiválon részt vevő romániai versenyzőt – erről állapodott meg a közszolgálati televízió és Kolozsvár Polgármesteri Hivatala. A teljes esemény összköltsége 1,8 millió lej, a kolozsvári önkormányzat 550 ezer lejjel járul hozzá a 2018. január 19-e és február 11. között sorra kerülő esemény megszervezéséhez. (Agerpres)