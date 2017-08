Európa egyik legnagyobb légitársaságának csoportja figyelmezteti azokat, akik Európába vagy onnét kívánnak nyári szabadságukra utazni, hogy késésekre kell számítani a keményebb schengeni határellenőrzések miatt – írja internetes oldalán a The Guradian.

Aage Duenhaupt, az A4E csoport szóvivője (amelyhez többek között a BA, az International Airlines Group, a Ryanair és az easyJet is tartozik) szerint már így is több ezer járat késik a néhány uniós reptéren bevezetett szigorúbb ellenőrzés miatt. Duenhaupt arra figyelmeztetett, hogy ezen a hétvégén, az egyik legforgalmasabb időszakban az Egyesült Királyság repülőterein akár kétórás késések is lehetnek az indulásoknál, mivel nagyjából kétszázezren érkeznek vagy indulnak Mallorcára most. „Amennyiben a spanyolok a határellenőrzésnél nem vezetnek be valamilyen vészhelyzeti tervet a várólisták elkerülése és az utasok gyorsabb áthaladásának érdekében, elkerülhetetlenek lesznek a késések” – mondta.

Az időszakos késések a márciusban a párizsi és brüsszeli terrortámadások miatt bevezetett új EU-rendeleteknek köszönhetőek. Az új szabályozás mind a belépő, mind a kilépő utasok vizsgálatát megköveteli azoknál, akik a schengeni övezeten kívülről érkeznek. Ezeknek a személyeknek az adatait több adatbázisban ellenőrzik. A tagállamok ugyan még nem kötelesek minden nem schengeni személy útlevelét ellenőrizni októberig, ekkor lép majd hatálya az EU 2017/458-as rendelete, de már most több repülőtér így jár el.

Az A4E szóvivője nyilatkozatában kijelentette, hogy a problémákat „az uniós határellenőrzések jelentős hiányosságai okozzák, nem felelnek meg a szigorított bevándorlási ellenőrzéseknek”. Hozzátette, hogy ennek eredményeképpen néhány utas lekéste járatát. Megjegyezte, hogy felszólították az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy találjanak „gyors megoldást” a problémára.

Egyes reptereken már növelték az alkalmazottak és a berendezések számát a katasztrofális helyzet elkerülése végett. Franciaországban, a legnagyobb forgalmú légikikötőkben 87 automatikus útlevél-leolvasót telepítenek. Az Air Caraïbes elnöke, Marc Rochet elmondta, hogy Orly-ban a helyzet elérte a kritikus szintet: 320 órányi késéssel kellett számolni az útlevél-ellenőrzésnél a nemzetközi járatok utasainak. Hozzátette, majdnem lázadás tört ki.