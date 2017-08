A mozgalom, amely internetes közösségi oldalakon osztja meg videóra vett akcióit, legutóbb a múlt hétvégén tartóztatott fel egy utasokat szállító emeletes turistabuszt a katalán főváros egyik utcáján, és piros festékkel azt írták rá: „A turizmus megöli a kerületeket”. A buszt üzemeltető társaság szerint mintegy 1800 eurós kárt okoztak.

Egy héttel korábban Palma kikötőjében egy étteremmel szemben vonult fel a csoport mintegy húsz tagja, égő jelzőfáklyákkal, transzparensekkel. „A turizmus megöli Mallorcát” – írták az egyik kifeszített lepedőre. Az étterem teraszán ülő vendégekre konfettit szórtak, egyes beszámolók szerint a fáklyákat is bedobták az asztalok közé, a kikötőben horgonyzó több jachtra is felmásztak, majd elrohantak, amikor megérkeztek az étteremből értesített rendőrök.

Az Arran számlájára írják azokat a rongálásokat is, amelyeket még májusban követtek el hat barcelonai szállodában. Volt, ahol a szállodai étterem üvegeit törték be kalapáccsal, máshol a recepciót festékezték össze, nagy riadalmat keltve a szállóvendégek között.

Az ifjúsági mozgalom élvezi a Népi Egység (CUP) nevű nacionalista, antikapitalista katalán parlamenti párt támogatását, amely szövetségese a katalán kormánypártnak a függetlenségi népszavazás megtartásában és az önálló katalán köztársaság létrehozásában.

A CUP szerint az Arran akciói nem támadások, hanem „szimbolikus tettek”. A katalán kormány és a barcelonai városvezetés viszont egyaránt elítélte a történteket, hangsúlyozva, hogy semmilyen tiltakozó akció nem járhat megfélemlítéssel, károkozással.

Barcelonában régóta okoz gondot az egyre növekvő turizmus. A helyi önkormányzat júniusban közzétett közvélemény-kutatása szerint a barcelonaiak 12 százaléka a város legfőbb problémájának épp a turizmust tartja, mivel az szerintük már meghaladja Barcelona befogadóképességét, és így élhetetlenné teszi. A városvezetés szerint is problémát jelent a túl sok turista a városban, de más eszközökkel, az illegális turisztikai szálláshelyek felszámolásával és az újabb szállodák építésének korlátozásával igyekszik azt megoldani.

Katalónia évek óta a legnépszerűbb spanyolországi úti célnak számít a külföldi turisták körében. Az idei első félévben 5,4 millióan utaztak oda, és 8,2 milliárd eurót költöttek a régióban.