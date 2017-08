Az Országos Energiaszolgáltató Hatóság 2015-ben megjelent rendelkezésének megfelelően módosított, új szerződéseket kaptak kézhez az Electrica fogyasztói. A nyomtatványok révén az ügyfelek adatainak frissítésére nyílik lehetőség, ugyanakkor a hagyományos, nyomtatott számla helyett az elektronikus formátumú is igényelhető. A magas postai költségek, illetve a készpénz begyűjtésével járó bürokrácia okán a szolgáltató arra törekszik, hogy áttérjen az elektronikus számlázásra, illetve az egyszerűbb, online befizetésre – tudtuk meg –, aki pedig október elsejéig nem újítja meg szerződését az Electricával, azt felszólítják, végső esetben pedig megszüntetik a szolgáltatást.Szakemberek szerint az elmúlt három évben érezhetően megnőtt a kínálat a villanyáram tekintetében, a szabadpiaci viszonyoknak köszönhetően jobb áron juthatunk hozzá, eddigi szolgáltatónk helyett pedig más céget is választhatunk. Akkor sincs gond, ha időközben aláírtuk és visszaküldtük a szerződést az Electricához, a szolgáltatóváltás ennek ellenére megejthető. Kis- és nagyfogyasztók négy állami, illetve 77 magáncégtől vásárolhatnak villanyáramot, az új vállalatok a már meglévő hálózaton biztosítják az áramszolgáltatást, amiért használati díjat fizetnek.Az ajánlatokról legkönnyeb­ben és leggyorsabban a világ­hálón tájékozódhatunk, a www.platforma-de-energie.ro gyűjtőportálon gyakorlatilag minden olyan információt megtalálunk, ami a döntésben segíthet.Egy űrlap kitöltése révén díjmentesen árajánlatokat kapunk a különböző szolgáltatóktól, a legmegfelelőbb kiválasztása után pedig elegendő beküldeni a kért dokumentumokat, az új áramszolgáltató pedig visszaküldi szerződésünket. Teendőink ügyfélként itt gyakorlatilag véget is érnek, a bürokratikus munkát, azaz a korábbi szolgáltatóval történő szerződésbontást és kapcsolódó ügyintézést az általunk kiválasztott cég végzi, legtöbb 21 nap alatt.Az ágazatban dolgozó szakemberek úgy vélik, a konkurencia miatt a szolgáltatók jobban figyelnek ügyfeleikre, s előfordulhat, hogy az állami cégek is kedvezőbb áron kínálják a villanyáramot, ha egy addigi fogyasztójuk szerződést bontana velük egy jobb ajánlatért.