Tizennyolc évvel néz előre Sepsiszentgyörgy most készülő mobilitási terve. A cél jobb levegőjű, lazább forgalmú, mozgékonyabb várossá való átalakulás, ami távolról sem egyszerű feladat, de már csak azért is meg kell oldani, mert európai uniós vállalás a káros anyagok kibocsátásának csökkentése és a környezet védelme. Erre pénzt is adnak, amiért más városokkal nem kell versenyezni, bizonyos kritériumoknak azonban meg kell felelni.

A mobilitási tervet idén tavasszal rendelte meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a közbeszerzési eljárást egy piteşti-i és egy iaşi-i cég társulása nyerte el. Ők júliusra el is készítettek egy 400 oldalas dokumentációt, amelyet helyenként kijavítva visszaküldtek nekik; ahogy kiigazítják, környezetvédelmi engedélyt kér rá a polgármesteri hivatal, és miután megkapja, közmeghallgatást hirdetnek, majd tanácsi határozatban fogadják el a végleges változatot. Ha ez is megvan, el lehet kezdeni a megvalósíthatósági tanulmányok és tervek megrendelését (szintén közbeszerzési eljárásokkal), és majd csak azután következik a gyakorlatba ültetés – ismertette Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a folyamatot. A mindezek alapjául szolgáló mobilitási terv azért fontos, mert enélkül nem lehet vissza nem térítendő EU-s támogatást igényelni; a pályázatot hétfőn hirdette meg a megyénket is magában foglaló központi fejlesztési régió, leadási határideje 2018. december 31-e.

Hosszú lejáratú akciótervről van szó, amely a 2025–2035-ös évek távlatában fogja át a teendőket: különböző feltételek mellett – ezek főleg a klímaváltozásra, a károsanyag-kibocsátásra, a forgalom elérhetőségére, folyamatosságára vonatkoznak – el kell érni bizonyos mutatószámokat, amelyeket tíz kategóriába soroltak. A mobilitási tervnek fel kell mérnie a jelenlegi autóállományt számbelileg és minőségileg, a közlekedési viszonyokat, a tömegközlekedési rendszert, a parkolási helyzetet, és javaslatokat kell tennie arra, hogy a kívánt irányba mozduljanak el a dolgok – magyarázta az alpolgármester. Hozzátette: a javaslatok 90 százalékát a megbízott cégek együtt dolgozták ki a városvezetőkkel, de érdemben akkor lehet majd a részletekről beszélni, amikor közvitára bocsátják a tervezetet.

A javaslatok közül az útjavításokat, bicikliutak, autósok és gyalogosok között megosztott területek létrehozását, terelőút építését, a városi közszállítás fejlesztését (útvonalak bővítését, környezetbarát buszok beszerzését), alternatív közlekedési eszközök bevezetését emelte ki, hangsúlyozva, hogy az előző években a forgalom folyékonyabbá tételén dolgoztak, ezután azonban a személygépkocsikat szeretnék minél jobban kiszorítani a városból. Ez eleven húsba fog vágni, de az autóállomány folyamatosan nő, és nem lehet a gépkocsik számát is növelni, a levegő minőségét is javítani.

A mobilitási terv konkrétumokra is kiterjed: arra, hogy milyen beruházásokra, adminisztratív intézkedésekre, tanácsi határozatokra, büntetésekre lesz szükség a kitűzött cél eléréséhez.

A költségek előzetes számítások szerint 70 millió euróra rúgnak, ebből 17,8 millió a 2018 végéig megpályázható, Sepsiszentgyörgy számára elkülönített összeg, de idővel várhatóan lesznek más források is, és természetesen helyi költségvetésből is kell pénzt fordítani arra, hogy ember- és környezetbarát közlekedése, levegője legyen Háromszék közigazgatási központjának.