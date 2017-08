A székely csapat negyedik helyen végzett, dicséretet kapott a lengyelországi Lesko városában líceumok számára szervezett első nemzetközi favágó versenyen. Finna István kísérő tanár arról számolt be, hogy a verseny a nemzetközi felnőtt, profi világbajnokság szabványai szerint zajlott, nagyon pontos és szigorú bíráskodás mellett.

Kellemes meglepetésben volt részük, hiszen az anyaországi Mátra Szakképző Iskolától kölcsönbe kapott motorfűrésszel versenyző két Gábor Áron-os diák, a gelencei Tóth László és a bélafalvi Bögözi Árpád sikeresen vette a versenyszámokat. Volt olyan is, amelyben egyikük a legelső lett gyorsasági szempontból. A versenymezőny viszont nagyon szoros volt, ami a világbajnokság­hoz közelálló időeredményekben mutatkozott meg. Meglepetésükre, a negyedik helyezést a szervezők nagy értékű ajándékokkal ismerték el. Finna István azt is elmondta, hogy hiába vidékünk egyik legfontosabb megélhetési lehetősége az erdő és az erdőkitermelés, az itt dolgozó több tíz háromszéki vállalkozóból senki sem támogatja az észszerű, pontos, szakszerű diákképzést, az esetleges versenyeket, ellenben a lengyelországi, mintegy hatezer fős kisvárosban világviszonylatban is elismert cégek, márkák, helyi, a közbirtokosságokhoz hasonló erdő-társtulajdonosok, erdészetek versengtek, hogy ki tud nagyobb támogatást nyújtani a versenyzők számára, illetve a szervezésben.