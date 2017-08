Eugen Palade megyei megbízott parancsnok szerint a tartalékba vonult munkatársaik helyére újak érkeztek, többen az altiszti iskolákból, illetve olyanok is, akik idén végezték el a rendőrakadémiát. Személyzeti gondokkal ők is küzdenek, de nem beszélhet komolyabb gondokról, jelenleg az állomány mintegy 80 százalékban van feltöltve, eszközök terén is megfelelően el vannak látva. Kovászna megyében egyébként nem lehet feltétlenül nyugdíjbavonulási hullámról beszélni, a távozók jelentős része már régebb jelezte szándékát. Országos szinten az év eleje óta 3200 belügyminisztériumi alkalmazott vonult tartalékba. A hullám egyik oka, hogy a kormány a járandóságok közötti hatalmas különbségek csökkentését tervezi. (ndi)