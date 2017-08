Asztalitenisz. Ma és holnap Székelyudvarhelyen rendezik meg a nemzetközi fiú pingpong Góbé Kupa hetedik kiírását, amelynek célja a sportág népszerűsítése és versenylehetőség biztosítása az utánpótlás korú (gyerek, újonc, serdülő) gyerekek számára. A viadalon többek között ott lesz a Sepsi ISK öt sportolója is: Lukács Balázs, Márton Ádám, Urus Krisztóf, Balázs Gergő és Bokor Zoltán, míg a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub Medves Antallal, Popov Szabolccsal, Ionuț Chelmușsal és Canea Kocsis Andrással vesz részt a hargitai megmérettetésen.

Műfalmászás. A román válogatott tagjaként a sepsiszentgyörgyi Sántha Róbert a hétvégén Szófiában vendégszerepel, ahol az ifjúsági műfalmászó Európa-kupa soros fordulóját tartják. Az ifjúsági kategóriában (16–17 év) nevezett megyeszékhelyi sportoló a győzelem reményében indul a bolgár viadalon, amely egyben jó erőfelmérő is lesz a szeptember elején esedékes osztrák világbajnokságra. Sok sikert!

Motokrossz. A rosszul sikerült ifjúsági világbajnokság után a megyeszékhelyi Tompa Krisztián újra motorra ül, hiszen szombaton és vasárnap a belgiumi Lommelben kerül sor a motokrossz-Európa-bajnokság hatodik futamára. Az EMX125-ös géposztályban Yamahával versenyző Krisztián két sérülés miatt ez idáig a kontinenstorna két – a holland és a lett – versenyén vett részt, így most nagyon reménykedik a jó szereplésben. (tibodi)

Labdarúgás. Az előző fordulóban az FC Botoșani vendégeként vereséget szenvedő Sepsi OSK ma 18.30-tól a címvédő FC Viitorul csapatával játszik a brassói Tineretului Stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában. Három mérkőzést követően a Valentin Suciu által irányított együttes 3 ponttal a rangsor 11. helyén áll, míg a Gheorghe Hagi edzette alakulat szintén 3 pontot gyűjtött, amivel a 9. helyet foglalja el. A 4. forduló további mérkőzései: * ma Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR (21 óra) * vasárnap Craiova–Astra (18.30 óra), Chiajna–FCSB (21 óra) * hétfőn Dinamo–Medgyesi Gázmetán (21 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (m)