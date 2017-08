Kiállítás

A VARÁZSLATOS BÁNFFY-MÉNES. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja szervezésében augusztus 7-én, hétfőn 17 órakor a Lábas Házban megnyílik A varázslatos Bánffy-ménes című kiállítás. Az esemény házigazdája: Marton-Lichtfusz Katalin. A kiállítást megnyitja: Nagy Zoltán, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala oktatási és kulturális irodájának vezetője. ,,Egy varázslatos ménesnek szeretne ez a kiállítás emléket állítani, egy olyan ménesnek, amelynek a történelem vihara nyomán mára írmagja sem maradt. Emiatt tartom mindennél fontosabbnak, hogy a ménes emlékezete a lehető legrészletesebben fennmaradjon. Hogy eljöhessen az idő, ahogy az istállóépület is kezdi visszanyerni hajdani szépségét, lassan ismét, akár hajdanában, a feketekávét fel lehet szolgálni, és talán eljöhet az az idő, amikor újra paták zaja is felverheti a bonchidai patkóudvar csendjét. Addig is fogadják szeretettel azokat az emlékképeket, töredékeket, amelyek nyomán kirajzolódhat a bonchidai ménesnek és Bonchida utolsó urának, gróf Bánffy Miklósnak, a lovasnak, a lótenyésztőnek az emlékezete” – írja Szebeni Zsuzsa, a kiállítás kurátora.