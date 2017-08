Nincs, aki kézzel készítsen krikettlabdát, lacrosse-botot vagy szitát Nagy-Britanniában, mint ahogy az elmúlt tíz évben eltűntek az aranyverők is egy szerdán ismertetett tanulmány szerint. A kézművesmesterségek hagyományát őrző társaság, a Heritage Crafts Association megbízásából készült jelentésből kiderült továbbá, hogy többek között kihalóban van a zongorakészítés, a márványozás és a kalapforma-készítés.

A kézművesség veszélyeztetett válfajainak vörös listája című tanulmány összeállításához 169 mesterséget vettek górcső alá, ebből 17 bizonyult súlyosan veszélyeztetettnek, ami azt jelenti, hogy csak alig néhányan űzik szerte az Egyesült Királyságban.

Ilyen például a nyakhámkészítés, amelyet mindössze négyen művelnek a szigetországban. „Nem egyszerű feladat megtanulni. Szinte művészet megfelelő méretű és formájú nyakhámot készíteni a lovakra” – idézte szerdai számában a The Times lap a 38 éves Kate Hetheringtont, akinek Somerset grófságban van műhelye. Több mint húsz éve készít hámokat. „Az elsőhöz még egy hét kellett, ma már két nap alatt is megvagyok vele” – mondta.

Több kézművesnek, aki még megmaradt, hosszú a várólistája, igény ugyanis még mindig van különleges tudásukra. A szintén 38 éves Shane Skelton például három éve feleségével alapította meg fűrészkészítő üzletét Scarborough-ban. Kétszázötven éves hagyományokat követve dolgozik, az Egyesült Államokból, de még Új-Zélandról is vannak vevői. Egy-egy fűrész három nap alatt készül el, de a nagy érdeklődés miatt kilenc hónapot kell rájuk várni.

A súlyosan veszélyeztetett mesterségek között szerepel még az agyagpipa- és a klumpakészítés, a karosszéria- és kocsiépítés, a Devon maund, vagyis a fűzfa piknikkosár készítése, a legyezőkészítés, a könyvlapok élének festészete, valamint a pergamen- és velinpapír-készítés és a cserzés.

A tanulmány szerint a hagyományos kézművesség eltűnésének egyik oka az, hogy a vásárlók nem akarnak magasabb árat fizetni a portékákért, a mesterek pedig rosszul keresnek. (MTI)