Testemben éreztem én is a nedvet, a mély

gyökerek és mély talajok ős, fiatal erejét.

– Felmérjük, míg ki nem zöldül – mondta anyám,

és testvérei bólintottak rá hallgatagon, komoran.

– Eddig használtuk együtt mindnyájan, amit egykor

édesapánk hagyott volt hátra, de most már

itt az idő, meghalunk lassan, és gyermekeink

hadd tudják, mi a részük.

– Csörgött a lánc Szakadát tetején, jeleket

vertünk a földbe, aztán nekivágtunk a mélynek,

fák között bujkáltunk, ágakon, bokrokon vesződtünk átal,

megálltak néha ők, öregek, egyezkedtek, és újra

mértük az erdőt, a földet, a fát, a virágot,

minden vad szakadék, minden omladozó mart

drága föld volt most mielőttünk. De én már

nem hallgattam oda. Éreztem testemben mélyen,

hogy nem az erdőn osztozkodunk itt már,

hanem az életen, magán a dús életen és a halálon,

a rettenetes mélységeken – és ezek mellett

elenyészik minden vad szakadék mélysége

Szakadáton. Erdőt osztunk fel a határon, de az életünkön

osztozkodunk, és nem is csak a magunk életén,

hanem itt mindenén, erdő életén, a bogárén,

fáén – beleszédül az ember –, és amikor

kijelezték részemet, nem a fát láttam én benne,

nem az erdőt, hanem a makkok duzzadását és az

ágak bütykeiben pattanásig feszülő nedvet, erőt,

a föld és a fák mély, ősi szerelmét. A délceg

fiatal fák mint feszülő fiatal testek álltak körül

veszedelmesen. Veszedelmesen, hej! Éreztem a szálfák

szerelmét, a rügyezést a bogokban, vágyat a fákban,

a mozduló életet, amit most mind nekem adnak,

és mintha már nem is szálfákat kaptam volna

részül az erdőn, de ahelyett

sok száz derék szál ifjú legényt és nagy lánysereget,

vad lázban égő lánysereget – és én

úgy nyúltam el a televény földön közöttük, mint ősi

pogány úr, kit nem köt az erkölcs

és rendelkezhetik valamennyin.

Tó fenekén

Már csendes és néma a mi életünk itthon,

csendes és néma, mint kő a tó fenekén,

mint a nehéz kő, melyet elhajítottak,

s útját tévesztve megállott s áll tehetetlen.

Fölöttünk hínárok úsznak büszkén, zöld békanyál

és zavaros víz takarja el az eget és a napot.

Erjedezik a mocsár mifelettünk s gőzölög forrva,

erjed az élet, a másé, és nő szabadon,

de mi már mélypontra jutottunk, mélyre,

hol csendesség van csak s mozdulatlanság.

Így szoktuk meg az életet immár és – így jó.

Pedig tudjuk, hogy vannak ragyogó tájak, hol élni lehet,

vannak csillogó tükrű vizek is, jól tudjuk, vannak

csobogó, kristályos patakok, melyekben csillog a nap

és tündöklik az ég és tündökölnek a többi kövek.

És jól tudjuk azt is, hogy a vizeken túl

vannak szárazföldi világok, és ott is

a mi társaink élnek, testvéreink szabadon,

és vannak szédítő magasságú hegyek, félelmetesek;

mibelőlünk! S vannak csillagok is, mindent

tudunk mi, ó, mindent számon tartunk keserűn,

amit egyszer elveszítettünk.

De bölccsé lettünk mindnyájan, mint hordójában

az ember, nem lázadozunk a tó fenekén,

nem kívánunk csillogni, s nem kívánjuk a fényt,

mi a másé. Mélység lett a mi sorsunk,

csendesség és némaság. Tudjuk, hogy a mocsárnak

természete, hogy zavaros, és hogy fojtó hínárok

ússzanak benne. Nem lemondás ez a miénk, csak a

természet rendelésének szabálya, egyszerűség,

a kövek egyszerűsége, akik nem nézik üstökösöknek,

ha felettünk megcsillannak a halak tovaúszva.

Tudjuk, hogy a zavaros tó felett éppen

olyan kék az ég, és éppolyan szép a világ,

és egy pont felé tart mélységünk és a magasság.

Vállalkozás

Örült vállalkozás volt

az egész életem,

megírni mindent,

ami történelem,

s maholnap azt sem tudom,

mi történik velem.