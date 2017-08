A jegybank a kereskedelmi bankok kötelező valutatartalék-rátáját is változatlanul hagyta, így mind a lej, mind a valuta esetében 8 százalék maradt a kötelező tartalékráta. Romániában 2015 május óta változatlan az irányadó kamat, amely történelmi mélyponton áll. Mugur Isărescu, a jegybank kormányzója úgy nyilatkozott korábban, hogy nem számítanak további alapkamat-csökkentésre, és 0,25 százalékpontos emelést valószínűsített, amikor az infláció is nőni fog. Egyes elemzők szerint ez leghamarabb az év második felében, ősszel következhet be.