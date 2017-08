Ahogy az ember letér a brassói főútról, és átmegy a vonatsíneken, egyből otthonos környezetbe kerül: zöld réten át, fák, mezei virágok között vezet az út, mely annyira keskeny, hogy egyirányúnak tűnik. Mintha egy elvarázsolt birodalom felé tartanánk, ahonnan nem térhetünk vissza. Az is különös, hogy a síneken túl visszakanyarodik az út, és egy ideig a Brassó felé száguldó autósorral ellentétes irányban haladunk, mintha szembemennénk a világ sodrásával. Táblák, aztán egy őrház jelzi, hogy jó úton járunk, nemsokára pedig zenét is hallunk, amely mintha valahonnét a föld alól szólna, hisz nem is látjuk még a bejáratot. A parkolónak kialakított nagy füves területen elég sok autó, pedig csak szerda van. Vajon miért olyan hosszú az út Szentgyörgytől idáig? – elmélkedünk, miközben besétálunk a kapun.

A recepció vezetője, Carmen Mihai kedvesen fogad, készséggel magyarázza a park által kínált szolgáltatásokat, miközben folyamatosan érkeznek a vendégek, és percenként megszólal a telefonja a hétvégi foglalások miatt. Hét medence van – sorolja –, három a kisgyermekeknek, egy csúszdás a nagyobbaknak, három a felnőtteknek. Mintegy hatvan kempingház lakói közös vécéket, tusolókat használnak, ezenkívül van hét házikó a tavon, külön fürdőszobával. Persze sátorozni is lehet, erre a hétvégére például már csak sátorozókat, lakókocsival érkezőket tudnak fogadni...

A strand melletti tavon vízibiciklizni, a hátsó tavakon horgászni lehet, vannak sportpályák, játszótér, ezenkívül a lovaglást is ki lehet próbálni. A park bejáratánál bár és vendéglő, ahol hagyományos ételekből készült reggeli-ebéd-vacsora várja a park szállóvendégeit kedvezményes árakkal, hátrébb, a strand területén a Beach bár koktélokkal, kávékkal, csapolt sörrel, mellette rácson sült ételeket kínáló nyárikert, a strand területén pedig újabb gyorsétkezde és bár sörökkel, üdítőkkel. A házikók között tűzhelyek azoknak, akik maguk szeretnének sütögetni, a park hátsó részében pedig egy rendezvények, partik számára fenntartott épület. „Minden éjszaka tisztítják a medencéket, szűrik a vizet, számítógépes rendszer szabályozza a pH- és klórszintet” – magyarázza a recepciósnő, és valóban, szabad szemmel is jól látható, mennyire tiszta a strand vize.

A Natura Park területe akkora, hogy fel sem tűnik, magánterületen tartózkodik az ember. Csak sétál a nyárikertek között, árnyas fák alatt, aztán átmegy egy tó felett kifeszített széles függőhídon, és a túloldalon megtalálja a strand bejáratát. A tóban, amely fölé öreg fák hajolnak, fehér hattyúk hátán vízibicikliznek az emberek. Gyönyörű és egyedi hangulatú a táj, a strandnak pedig elsősorban a mérete lenyűgöző: ameddig a szem ellát, napozóágyak és kék színű medencék. Ezer napozóágy, amelyeknek mintegy negyede volt foglalt ezen a napon.

Tóth Edömér, a komplexum vezetője lapunknak elmondta: eddig még alig reklámozták a helyet a sok tennivaló miatt, de az elmúlt két év erőfeszítései nyomán mára jelentősen javult a szolgáltatásaik minősége, elég nagy arányban ki tudják szolgálni a turistákat, családosokat és fiatalokat egyaránt. „A medencék most már bármelyik hasonló létesítménnyel sikerrel veszik fel a versenyt, és ha minden a tervek szerint halad, jövőre a szálláshelyeket is optimális állapotba hozzuk” – fogalmazott. Hátul újabb vendéglő nyílt a napokban, jövőre pedig egy önkiszolgáló-vendéglőt is kialakítanak a strand területén, ahol lakodalmakat és más rendezvényeket is tartanak majd – sorolta további terveit a házigazda, külön megemlítve, hogy két éven belül szeretnék megszervezni a Transilvanian Camping Festival nevű nagy erdélyi turistarendezvényt is. Mint mondta, amióta bookingon is árulják szálláshelyeiket, a brassói és szentgyörgyi vendégek mellett egyre több turistát fogadnak Bukarestből és külföldről is, elsősorban Magyarországról. Hétvégenként néha ezernél is több vendég érkezik.

A felnőttjegy ára hétköznap 20 lej, hétvégén 30 lej, gyerekeknek változatlanul 10 lej, hároméves korig ingyenes a belépés. Ezenkívül mindenkinek fizetnie kell egy 5 lejes ECO-díjat, amelybe beletartozik a parkolóhely, napozóágy, napernyő, zuhanyozó, vécé, internet, öltöző, vízibicikli és más szolgáltatások használata. A park vendégeinek 50 százalékos kedvezmény jár a strandra. A strand 9–20, a vendéglők 9–24 óráig tartanak nyitva. A házikók ára 50 és 160 lej között mozog hétköznap, hétvégén a saját fürdőszobás ház 180 lejbe kerül. A park hátsó részében idén nyílik az Eco Camp nevű indián sátortelep, ahol nádból készült, jurtaszerű lakóhelyek várják 50 lejért a további szállóvendégeket. A sátorhely egy személynek 13 lejbe kerül. A Natura Park idei szezonja október elsejéig tart, a strand az időjárás függvényé­ben lesz nyitva.