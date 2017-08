Csütörtök délután köszöntőbeszédek hosszú sorával kezdődött a találkozó a zsúfolásig telt árkosi kultúrotthonban. Elsőként Boros János, az unitárius egyház felügyelő gondnoka kapta meg a mikrofont, aki főtiszteletű Bálint Benczédi Ferenc püspök köszöntő szavait tolmácsolta az egybegyűlteknek. A püspök egy közismert Shakes­peare-idézet köré font rövid eszmefuttatásában a művészetről mint az isteni teremtő erő életünkben való megnyilvánulásáról írt, amely hitünkből táplálkozva az egyik lehetséges út Istenhez és embertársainkhoz. Szerinte ezt az utat érdemes követni, mert bár korlátoz is néha, a végtelen felé nyílik. Máthé Árpád árkosi polgármester többek között a fiatalok egymásra figyelésének fontosságáról beszélt abban a korban, amikor egyesek csak a mobiltelefonjukkal vannak szoros kapcsolatban, és elmondta, hogy más rendezvények mellett az első ArtZ megszervezése is azt jelzi számára, hogy ez a község jó úton jár a vendégfogadás tekintetében. Bíró Attila lelkipásztor az árkosi unitárius egyházközség részéről köszöntötte a fiatalokat, biztosítva őket afelől, hogy az árkosiak a lelküket is szeretettel adják a hely mellé. Azt kívánta, érezzék magukat otthon Árkoson, és sajátjukként vigyázzanak mindenre, amit használnak. A helyi egylet részéről Duka Boróka is örömét fejezte ki, hogy ez a rendezvény színesebbé teszi otthona mindennapjait, és arra kérte a jelenlévőket, hogy próbáljanak meg az ArtZ-on túl egymás lelkébe látni. A köszöntők sorát Fülöp Júlia, az ODFIE elnöke és az első ODFIE Összművészeti Találkozó főszervezője zárta, aki arra kérte a fiatalok között jelen lévő jó, menő és nagy ArtZ-okat, hogy mindenekelőtt egyletes arcukat mutassák ezen a rendezvényen, majd hivatalosan is megnyitotta „a világtörténelem első ODFIE Összművészeti Találkozóját”.

Az ünnepélyes megnyitó után elsőként a házigazda csapat lépett fel Add tovább című előadásával, amely az alkotók bevallása szerint saját személyes élményeik nyomán készült a helyes és helytelen utak között tévelygő lélek képzeletbeli utazásáról. A nap további részében a vacsora, majd A kis herceg című produkció következett Rácz Mária rendezésében, a szervezőcsapat ajándékaként a résztvevők számára. Késő este tábortűzzel és élő zene hangjaival ért véget a csütörtöki program, de a színjátszó csapatok éjszakába nyúlóan próbáltak még másnapi előadásaikra. A további napok ébresztővel, tisztálkodással, reggelivel kezdődtek, majd áhítat következett, ezután pedig kezdetét vette a különböző színházi előadások, zenei produkciók bemutatása, a fotó-, festészeti, grafikai és kézműves-kiállítások megnyitója, a versmondók, slammelők, néptáncosok, népdaléneklők fellépése, amelyek mindegyikét értékeli és adott esetben díjazza majd a különböző művészeti területeken alkotó szakemberekből álló hattagú zsűri.

„Nehéz volt úgy összeállítani a programot, hogy minden beleférjen, és ha valaki több művészeti ágban is vetélkedik, ezek az események ne fedjék egymást” – mondta el lapunknak Fülöp Júlia főszervező, rámutatva, hogy a versenyprogramon kívül még fontos műhelyfoglalkozások is várják az érdeklődőket. Matók Dóra a kézművesség, Jakab Hunor a festészet-grafika, Tófalvi Előd a slam poetry, Rancz Zsolt a dizájn, Józsa Levente a fotó kategóriában volt az inspiráló műhelygyakorlatok felelőse, ezenkívül pedig tegnap este Simó Annamária és zenekara szórakoztatta a táborlakókat, ma este néptáncelőadásra, valamint Borbáth Szilveszter és Sorbán Enikő népdalénekesek fellépésére kerül sor, vasárnap pedig dr. Koppándi Botond egyetemi tanár, unitárius lelkész délelőtti ünnepi istentisztelete után Cserkész Emese Mini Snaps kórusa, valamint a Bekő Fóri Zenkő és Fincziski Andrea által rendezett székelyudvarhelyi Üvegfigurák előadás várja az érdeklődőket. A díjkiosztó után dj Kusmó a záróbuli jó hangulatának felelőse.

Miután húsz évig folyamatosan szervezték a versmondó és népdaléneklő versenyeket és színjátszó-találkozókat, elkezdtek azon gondolkodni, hogy talán érdemes volna kitágítani ezt a kört, és más művészeti ágak felé is elmozdulni, annál is inkább, hogy sok olyan fiatal van, aki nem ebben a háromban találja meg a helyét – foglalta össze röviden az első ArtZ ötletét a főszervező, hozzátéve: a rendezvény elsődleges célja, hogy minél nagyobb teret biztosítson a fiataloknak arra, hogy önmagukat kifejezhessék, megismertethessék másokkal tehetségüket, és hogy más ODFIE-s rendezvényekhez hasonlóan közösséget teremtsen. Fülöp Júlia szerint azért Árkos az első összművészeti találkozó helyszíne, mert ez mind a hely, mind a közösség szempontjából otthonos és biztonságos terep számukra, ami elengedhetetlen feltétele egy első alkalommal szervezett ilyen kaliberű rendezvénynek.