Hétfőn kezdődött és tegnap kiállítással és előadással ért véget a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes-iskolában az ötödik alkalommal megszervezett néptánc- és kézművestábor. Az 58 résztvevő zöme a céhes város általános iskoláinak I–IV. osztályos tanulója volt, de kézdiszentléleki, kolozsvári és uzoni résztvevő is akadt.

László Mária táborvezetőtől megtudtuk, hogy a kézműves-tevékenységeket kézdivásárhelyi tanítónők, tanárok – Kerekes Izabella, Csillag Mónika, Kaján Klára, Mátyás Ibolya, Pakó Ildikó Katinka, Cserei Izabella és Mihaela Raicea – vezették, akiknek munkáját Torjáról Torzsa Ibolya tanítónő és három önkéntes diáklány, Cserei Réka, Kaján Rebeka és Demkó Hanna is segítette, illetve csoportot is vezettek. A táncoktató Horváth Tas volt, az élő zenei kíséretről pedig Sikó-Barabási Zselyke gondoskodott. A tábor naponta 9-től 13 óráig tartott, kétórás váltással, amíg az ötvennyolc gyermek fele táncolt, addig a másik fele kézműves- és kreatív tevékenységet folytatott. Újdonságnak számított a Kőkuckó, ahol Cserei Réka vezetésével a csoport tagjai kitaláltak egy saját mesét, amelynek szereplőit egy-egy kőre festették meg. Ezenkívül nemezeltek, gyöngyöt fűztek, hűtőmágneseket és köszöntőket, valamint ceruzatartókat készítettek. Tegnap a szülők, nagyszülők és hozzátartozók megnézték a gyermekek által készített munkákat, és a táncelőadást is megtekintették.