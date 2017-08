Részvétnyilvánítás

Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki dr. Péter Lászlónak felesége elhunyta alkalmából.

Miklós Zoltán

és élettársa

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapám, dr. KISS LAJOS temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek és gyászomban bármely módon osztoztak.

Kiss István ügyvéd

Megemlékezés

Egy szál gyertya, mely lassan végigég, egy élet, mely egy perc alatt véget ér. Hiányod feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, SURUGIU AGNETÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében.

Gyermekei

Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki születésű kézdivásárhelyi ­VARGA LŐRINCNÉ KOVÁCS SAROLTÁRA halálának 21. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugalma legyen csendes.

Bánatos családja

Fájó szívvel emlékezünk a baróti

ifj. NAGY GÉZÁRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezem drága jó szüleimre, a kézdikővári

VARGA ANDRÁSRA és feleségére,

VARGA MARGITRA (szül. MIKLÓS) haláluk 35. és 32., valamint két testvéremre,

LÁSZLÓRA és VERONKÁ­RA haláluk 45., illetve 2. évfordulóján.

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Lőrinc

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

TÖK ZSUZSANNÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A szerető család

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, a kegyetlen halál a tervemet átírta. Ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hiszen lélekben én is ott vagyok veletek. Szeressétek egymást és összetartsatok, az égből én is gondolok és vigyázok rátok. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi

KOSZTÁNDI JÓZSEFRE, akitől hat hónapja búcsúztunk el.

Özvegye,

három gyermeke,

menye, két veje,

hat unokája

és három dédunokája

