Bár ma már minden évszakban kapható és fogyasztható, mégis leginkább a nyári forróságban vágyunk egy kehely jeges édességre. Azazhogy… már az sem biztos, hogy édes, mert egyre többen és egyre több helyen készítenek fagylaltot olyan ízesítéssel, amely valaha elképzelhető sem volt. Éppen a napokban lett a médiában az uborkaszezon szenzációja, hogy New Yorkban a szöcskés fagyi a legújabb őrület. Az egyik manhattani fagylatozó a kelyhek tartalmát pirított szöcskékkel szórja meg. Amúgy a Happy Hoppy (boldog ugrándozó) fantázianevű édesség fafüstön szárított jalapeno paprikával (chipotle chilivel) ízesített vaníliafagylaltból, mezcal karamellből, kandírozott narancsszeletekből áll, amit megkoronáznak a szöcskék… Gyermekkoromban mi még a vaníliát és a csokit ismertük, ritkaságszámba ment, ha véletlenül mogyoró- vagy málnafagylalt is volt a cukrászdában, vagy a luxus netovábbja, pisztáciafagylalt, amit ki tudja, miért, zöld diónak (is) neveztek.