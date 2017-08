A fagylalttörténeti írások szerint kedvenc nyári nyalánkságunkban több mint ötezer éves desszertet tisztelhetünk. Úgy tartják, hogy a kínaiak készítették először, havat, mézet, tejet és gyümölcsöket kevertek össze. Ázsiából, valószínű, egyiptomi közvetítéssel került a Földközi-tenger térségébe, és onnantól kezdve diadalútja megállíthatatlan.

A történetírás több nagy személyiségről jegyezte fel, hogy szerette a fagylaltot. Nagy Sándor állítólag a katonáit traktáltatta vele, mert élénkítő hatásúnak találta, Hippokratész a betegeinek ajánlotta gyógyírként, Néró császár több száz kilométerről is képes volt jeget hozatni, ha megkívánta az édességet. Az ókori Rómában a gazdagok kedvelt desszertje volt. Marco Polo kínai utazásairól hozott magával fagylaltrecepteket. A ma is ismert, tejjel és tojással készült fagylaltot Bernardo Buontalenti 1599-ben egy banketten szolgálta fel a vendégeknek, és ekkor indult európai hódító útjára, szinte azonnal lenyűgözve a franciákat, angolokat, németeket is. Amikor Francesco Procopio dei Coltelli szicíliai cukrász feltalálta a tejszínt, és 1686-ban megnyitotta Párizsban – ma is üzemelő – Le Procope kávézóját, 40 fagylalt közül lehetett választani.

A fagylalt csak akkor kezdett széles körben elterjedni, amikor az ipari forradalom a konyhatechnológiát is elérte, hiszen nincs fagylalt folyamatos hűtés nélkül. Ezért sem volt kezdetben olcsó mulatság a fagyizás. A 19. század végére már szinte minden, magára valamit is adó kávéház kínálatában szerepelt. Amerikába a 18. század végén jutott el a fagylalt receptje, Giovanni Bosio 1770-ben nyitotta az első fagylaltozót New Yorkban. A szintén olasz származású, New Yorkban élő fagylaltárus, Italo Marchiony 1903-ban papírkúpban, majd tésztából készült, préselt tölcsérben kezdte értékesíteni a fagylaltot, és ezzel a fagylalt hordozhatóvá vált. A kúpokat 1904-ben az angliai világkiállításon ismerte meg a világ. 1923-ban pedig Harry Burt szabadalmaztatta a jégkrém pálcikán néven forgalomba kerülő csomagolt fagylaltját.

Magyarországon osztrák közvetítéssel a 18. században terjedt el a fagylalt, rohamosan kedveltté vált, akkor nyalatnak nevezték. A 20. század elején már minden szakácskönyvben szerepelt fagylaltrecept. Akkoriban főként gyermekeknek ajánlották a nyalánkságot, bár már létezett olyan recept is, amelyben bor és pezsgő volt az ízesítő. Simai Kristóf a 18. század végén Körmöcbányán lejegyzett, kéziratos szakácskönyvében már több mint tíz fagylaltrecept szerepelt, néhány közülük „aludt”-gyümölcsként (pl. aludtmeggy), más fagylalt néven (pl. fagylalt kajszibarack), a piros gyümölcsökből vörösborral, a világos húsúakból (citrom, barack) „jó fejér borral” készítették az édességet – írja a Wikipédia.

De mi is tulajdonképpen a fagylalt? Meghatározása: tejből (esetleg tejporból), cukorból, különféle ízesítőkből (általában gyümölcsök vagy mesterséges ízesítőanyagok, de amint már említettük, a határ a csillagos ég…) és adalékanyagokból készült hideg édesség. Fogyaszthatjuk üvegkehelyből, ostyából készült tölcsérből, pálcikán vagy esetleg műanyag pohárból. Díszítik gyümölcsökkel, szirupokkal, csokoládéöntettel, tejszínhabbal, grillázzsal, keksszel... Általában gombócban adagolják, a csomagolt formáját jégkrémnek nevezik.

Régen kézi hajtású fagylaltgéppel készítették, konyhasóból és jégből álló hűtőkeverékkel bélelt tartályban forgott egy kisebbik, ebben volt a massza. A kész terméket is jégen tartották. A ma már villamos meghajtású gépekkel végzett keverés fontos része a technológiának, mert az anyagba dolgozott légbuborékoktól lesz lágy és krémes a fagylalt (ha csak egyszerűen a fagyasztóba tesszük a masszát, jégszilánkos lesz).

A fagylalt a tej miatt jelentős kalcium- és vitaminforrás, de ugyanezért van benne káros telített zsírsav is. A kereskedelemben kapható termékek stabilizáló- és emulgeá­lószereket is tartalmaznak az eltarthatóság miatt.

A fagylaltnak több fajtája ismert. A jégkrém legalább 10, a soványabb változata legalább 3 százalék tejzsírt tartalmaz, különlegessége az előállítás módjában áll: a jégmasszát a homogenizálás és pasztörizálás után rövid ideig hűtőtartályokban tartják. A krémfagylalt 50 százalék tejből áll, készítéséhez tojást vagy tojássárgáját is használnak. A gyümölcsfagylaltban legalább 20 százaléknyi gyümölcs van, ehhez adnak vizet, szőlő- és gyümölcscukrot. Egész gyümölcsökön kívül tartalmazhat gyümölcshúst, gyümölcslevet vagy természetes aromákat is. A parfé készítésekor tejszínhabot, cukrot és gyümölcsöket vagy csokoládét kevernek össze, majd 5–6 órára mélyhűtőbe teszik. Tortaként szeletelhető. A sörbet vagy szörbet (amely az araboktól származik) kizárólag gyümölcspüréből, cukorból és esetleg kevés alkoholból áll, és hűtve, jégkockákkal szervírozzák. A sült fagylalt készítésekor a fagylaltot kemény habbá vert tojásfehérjével borítják, majd pár percre sütőbe teszik. Az egyre népszerűbb jeges joghurt fagyasztott joghurt gyümölcsökkel. A jégkása gyümölcslével vagy fagylalttal összekevert jégdara, amely szívószállal iható.

A fagylaltoknak léteznek ország- vagy tájspecifikus változatai is, ilyen például a ragacsos rizsből készült japán mocsi fagylalt vagy a különösen nyúlós és összetettebb állagú török maras dondurmasi. A koreai pingszu jégpehelyből, öntetből és különféle feltétekből áll.

Néhány érdekesség a fagyiról: S Felmérések szerint a legnépszerűbb a vanília, amelyet a csokoládé- és az eperfagylalt követ. S Egy tölcsérnyi fagyit nagyjából 50 nyalintással lehet elfogyasztani. S Bolognában fagylaltmúzeum és fagylaltakadémia is van. S Sissi királyné kedvenc fagylaltja az ibolya volt. S A Guiness-rekordok könyvében több rekord kötődik a fagylalthoz: 2016-ban Dimitr Panciera olasz fagylaltmester saját korábbi rekordját döntötte meg: egy tölcsérre 121 gombóc fagyit helyezett, 2012-ben Heston Blumenthal brit sztárszakács, háromcsillagos Michelin-étterem séfje több mint 4 méter magas, egytonnás fagyit készített. Igaz, rekordja nem volt teljes, mert szándékai szerint a produkció megkoronázása eperkrém lett volna a fagyi tetején, de a katapulttal kilőtt anyag nem tapadt meg a helyén. S Új divat a fekete fagyi. S A fagylaltnak nincs világnapja, de júliust tartják a fagylalt havának, Magyarországon néhány éve ünneplik a fagylatok éjszakáját augusztus 14-én, amikor is záróra után éjfélig fél áron lehet fagylaltozni. Célja a magyar kézműves fagylaltok, új ízek, kreációk bemutatása.