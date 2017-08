„Konzultáltam a stábommal és az orvosommal, majd úgy határoztam, hogy megoperáltatom a térdemet. Nehéz döntés volt, de ez az egyetlen megoldás, hogy a következő években is a legmagasabb szinten versenyezhessek. Találkozunk 2018-ban!” – írta közösségi oldalán az amerikai nemzetközi bajnokság címvédője.

Wawrinka hozzátette, bármennyire is szomorú a sérülése miatt, már a felépülésére gondol.

A világranglista negyedik helyezettje – aki nem sokkal korábban jelentette be, hogy kihagyja a montreali és a cincinnati tornát – július 3-án az első fordulóban búcsúzott Wimbledonban, ráadásul az orosz Danyil Medvegyev elleni mérkőzésen megsérült a térde.

A korábbi világelső Đoković a múlt hét közepén jelentette be, hogy könyöksérülése miatt idén már egyetlen viadalon sem indul. Az idei US Open augusztus 28-án kezdődik.