Baljós jel volt a bajnoki formájától egy­előre elmaradó FC Viitorul csapatának, hogy az utóbbi öt idegenbeli bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, emellett két döntetlent játszott és kétszer vereséget szenvedett. A házigazdák nem ijedtek meg a Gheorghe Hagi által irányított címvédőtől, hiszen a mérkőzés első negyedórájában többet birtokolták a labdát, viszont nem sikerült veszélyes gólhelyzetet kidolgozniuk. A piros-fehérek könnyedén labdát szereztek félpályánál, de nem tudták huzamosabb ideig maguknál tartani, így többnyire egy rossz passz után visszaszerezte az ellenfél, amely a folytatásban fokozatosan magához ragadta a kezdeményezést.

A 21. percben nem tudtak felszabadítani a szentgyörgyi védők, majd a nagy kavarodásban Ovidiu Herea passzát Marius Ţucudean közelről a hálóba fejelte, viszont a partjelző intésére Kovács István les miatt érvénytelenítette a gólt. Nem sokkal később Eric de Oliveira Pereira kicselezett két védőt, és egy lapos lövéssel próbálkozott, de Niczuly Roland könnyedén védett. A 28. percben megszerezhette volna a vezetést a Sepsi OSK: a labda Issa Thiaw lábáról Hadnagy elé pattant, amellyel a csapatkapitány megiramodott, de 14 méterről a kilépő Râmniceanu kapusba rúgta. Tíz perccel később a litván Marius Papsys Cristian Ganea mellett próbált kapura törni, viszont a konstancai felszabadítás közben majdnem öngólt szerzett. Az első félidő hajrájában Papsys újra próbálkozott jobb oldalon, de miután kicselezte védőjét, lövése a bal alsó mellett szállt el. Szünet előtt egy perccel Pereira erős lövését bravúrral tolta szögletre Niczuly, így gól nélkül fordulhattak a csapatok. A nagy hőség ellenére jó iramot diktáltak az együttesek, és gólhelyzetekben sem volt hiány.

Rögtön a második játékrész elején Ţucudean lépett ki a védők mögül és lőtt a jobb felsőbe, viszont Kovács István ezt a találatot is érvénytelenítette les miatt a mintegy 3000 szentgyörgyi szurkoló örömére. Nem sokkal később Doru Dumitrescu próbálkozását védte Niczuly, majd Claudiu Herea ugratta talpra a közönséget, de bal alsó felé tartó szabadrúgását védte Râmniceanu. A 75. percben a csereként beálló Dragoş Nedelcu távoli bombáját hárította a házigazdák kapusa, viszont a 78. percben a francia Kevin Boli Hadnagy ellen szabálytalankodott, így megkapta második sárga lapját is, és csapata emberhátrányban folytathatta. A 86. percben Dragoş Huiban passzolt az érkező Thiaw elé, aki mintegy 18 méterről lőtt, de a vendégek kapusa résen volt.

A négyperces hosszabbítás elején Hadnagy Patrick Petre passza után néhány centivel a jobb felső mellett csavart el, majd Thiaw félpályánál szerzett labdát, Petre pedig újra a jobb oldalon szaladó csapatkapitány elé passzolt, aki Râmniceanu mellett ezúttal a jobb alsóba lőtt (1–0). A Sepsi OSK második hazai mérkőzését is győzelemmel zárta, illetve ez volt az első olyan találkozója az élvonalban, ahol nem kapott gólt. A piros-fehérek az 5. fordulóban az eddig egyetlen gólt sem szerző, egy ponttal sereghajtó Medgyes vendégei lesznek csütörtökön 18.30-tól a Gázmetán Stadionban. A Székely Légió szurkolói buszt indít Medgyesre a mérkőzés napján 14 órakor az MSC Stadion elől. Az érdeklődők Gáspár Attilánál (0730 491 427) jelentkezhetnek naponta 8 és 21 óra között. Az utazás ára 20 lej.

Mestermérleg

Valentin Suciu: „Reméltük, hogy nyerünk, viszont azt nem mondanám, hogy számítottunk rá, hiszen Románia bajnokával játszottunk, ahol nagyon jó labdarúgók és nagyon jó edző alkotják a csapatot. Egy szervezett klubról beszélünk, véleményem szerint a legszebb focit játsszák, ezért is nagyszerű az elért eredmény. Örülök, hogy játékosaim felelősségteljesen játszottak, ha a jövőben is tudjuk ezt tartani, és szervezettek maradunk, okozhatunk még meglepetést. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk, elemeztük a Viitorul játékstílusát és játékosait, és egy jó taktikával sikerült begyűjtenünk a három pontot.”

Gheorghe Hagi: „Nehéz időszakon megyünk át egy jó szezon után. A napokban kielemezzük a teljesítményünket, és igyekszünk javítani. Ez a helyzet új nekünk, nagy a nyomás a játékosokon, de ha nem térnek magukhoz, további meccseket fogunk elveszíteni. A Sepsi OSK ellen többet érdemeltünk volna, hiszen az érvényes gólunkat elvették. Ez is egy játékhelyzet, de nem emiatt kaptunk ki. Számítottam rá, hogy a szentgyörgyiek ellentámadásokkal próbálkoznak, amelyek jók és gyorsak. Megérdemlik, hogy az első osztályban szerepeljenek, hiszen van hat pontjuk, legyőzték a címvédő csapatot, tudják, mit akarnak a pályán.”

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 4. forduló: Sepsi OSK–FC Viitorul 1–0 (0–0).

Brassó, Tineretului Stadion, mintegy 3000 néző. Vezette: Kovács István (Nagykároly). Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Ursu, Oroş, Grecu–Ghinga, Thiaw–Petre, C. Herea (Mitra, 89.), Papsys (Huiban, 57.)–Hadnagy (Burlacu, 90+4.). Edző: Valentin Suciu. Viitorul: Râmnicea­nu–Rădoi, Hodorogea, Mladen, Boli–Ciobanu, Dumitrescu (Cicaldău, 58.), Ganea–O. Herea (Coman, 68.), Ţucudean, Perei­ra (Nedelcu, 68.). Edző: Gheor­ghe Hagi. Gólszerző: Hadnagy (90+3.). Sárga lap: Oroş (73.), illetve Boli (2., 78.), Dumitrescu (57.). Kiállítva: Boli (78.).

További eredmények: Temesvári Poli–Bukaresti Juventus 2–1 (gólszerzők: Muntean 9., Mailat 68., illetve Ţîră 90.), FC Voluntari–FC Botoşani 1–3 (gsz.: Voduţ 34., illetve Golofca 11., 45+1., Fülöp L. 54.), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR 0–2 (gsz.: Culio 23. – tizenegyesből, Hoban 33.). A mérkőzést a sepsiszentgyörgyi Lucian Rusandu vezette.), Craiova–Astra Giurgiu 1–1 (gsz.: Mitriță 51., illetve Balaure 9.).

Az 5. forduló mérkőzései: * kedden FC Botoşani–Temesvári Poli (16.45 óra), FC Viitorul–FC Voluntari (18.45 óra) * szerdán Astra Giurgiu–Concordia Chiajna (17 óra), Bukaresti Juventus–Craiova (19.15 óra), FCSB–Jászvásári Poli (21.45 óra) * csütörtökön Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK (18.30 óra), Kolozsvári CFR–Dinamo (21 óra).