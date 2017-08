A Román Kupa 1. fordulójában a 42 megyei kupagyőztes mellett tíz olyan csapat is helyet kap, amely az elmúlt idényben a harmadosztályban szerepelt. A csapatok szerdán 17.30-tól játszanak, viszont abban az esetben, ha 90 perc után is döntetlenre áll a mérkőzés, félórás hosszab­bítás következik, és ha továbbra sincs meg a győztes, büntetőrúgásokkal döntik el a továbbjutást.

A párharcok győztesei értelemszerűen a 2. fordulóba jutnak, ahol csatlakozik további 32 harmadosztályú együttes, köztük a nemrég feljutó Kézdivásárhelyi SE is, így augusztus 23-án 29 mérkőzést rendeznek. A Román Kupa 3. fordulójában a második körből továbbjutó 29 csapat mellett bekapcsolódik két csapat a másodosztályból, illetve a megmaradt öt együttes a III. ligából. Ezt a 18 mérkőzést szeptember 13-án rendezik meg. Az október elején rendezendő 4. fordulóban csatlakoznak a II. ligás csapatok, majd az október végi tizenhatoddöntőben az élvonalbeli együttesek is bekapcsolódnak. A nyolcaddöntőre november 29-én, a negyeddöntőre 2018. február 28-án, az elődöntő első mérkőzésére április 18-án, míg a visszavágóra május 9-én kerül sor. A kupadöntőt május 27-én rendezik.

Az 1. forduló mérkőzései: Tudora (BT)–Bucovina Rădăuţi (SV), Bicaz (NT)–Curiţa (BC), Mirceşti (IS)–Paşcani (IS), FC Gîrceni (VS)–Sportul Chişcani (BR), Cetate (BN)–FC Kolozsvári U (CJ), Nagysomkút (MM)–Zsibói Rapid (SJ), Újtelepi Esthajnalcsillag (SM)–Bihardiószeg (BH), Szászsebes (AB)–Gyulafehérvári Egyesülés (AB), Marosvásárhelyi Juvenes (MS)–Székelykeresztúri Egyesülés (HR), Papolci FC (CV)–Székelyudvarhely (HR), Nagyselyk (SB)–Zernyest (BV), Billéd (TM)–Kisbecskerek (TM), Lippai Sólymok (AR)–Temesgyarmat (TM), Kiskrassó (CS)–Petrilla (HD), Dănceu (MH)–Ştiinţa Turceni (GJ), Dunărea Calafat (DJ)–Milcov (OT), Posada Perişani (VL)–Şirineasa (VL), Colibaşi (AG)–Urban Titu (DB), Corneşti (DB)–FC Aninoasa (DB), Astra Plosca (TR)–Mihai Bravu (GR), Bărăganul Ciulniţa (IL)–FC Agricola Borcea (CL), Regal Sport Club Ferdinand I (B)–Petrolul (PH), Bragadiru (IF)–Înainte Modelu (CL), Ianca (BR)–Focşani (VN), Fântânele (CT)–Sarichioi (TL), FC Buzău (BZ)–Slobozia Conachi (GL). (miska)