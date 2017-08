A hónap végén rajtoló I. ligás futsalbajnokságban idéntől kettő helyett csak egy háromszéki együttes lesz: a céhes városbeli KSE a tavasszal elvesztette a kiesés elkerüléséért kiírt viadalt, így az előző szezonban rájátszásba jutó Sepsi Futsal maradt csak állva a legjobbak között. A kézdivásárhelyiek mellett az élvonalból hiányzik majd a Kolozsvári Clujana is, amely visszalépett az első osztálytól. A I. liga mezőnye: Sepsi Futsal, FK Székelyudvarhely, Csíkszeredai Imperial Wet, Marosvásárhelyi City’US, Dévai Autobergamo, Temesvári Informatika, Resicabányai Munkás, Jászvásári Poli MSC, Galaci United, Dunărea Călăraşi.

Változott az élvonalbeli pontvadászat lebonyolítása: most is lesz alapszakasz és rájátszás, ám összetettebb lesz a bajnokság második szakasza, mint eddig. A küzdelemsorozat a megszokott alapszakasszal rajtol, amelyben oda-vissza alapon harcolnak a pontokért a csapatok. Ezután két részre oszlik a mezőny: az első hat gárda küzdhet majd a bajnoki címért, míg az utolsó négy alakulat a kiesés elkerüléséért harcol tovább. A legjobbakat két hármas csoportba sorolják be: az egyikbe az 1., 3. és 6., a másikba pedig a 2., 4. és 5. helyen zárt csapatok kerülnek majd. Az alapszakasz két legjobb csapata 3, a harmadik és a negyedik pozícióban végző együttes 1, míg az ötödik és a hatodik 0 ponttal kezdi meg az oda-vissza vágó rendszerben lebonyolításra kerülő kört. A döntőt a két trió legjobbjai játsszák (ötből három megnyert meccsig), a bronzért pedig a második helyezettek küzdenek meg. A playoutban a hetedik a tizedikkel, míg a nyolcadik a kilencedikkel találkozik, a párharcok az egyik fél két győzelméig tartanak. A két vesztes egymás ellen folytatja a harcot, hogy kiderüljön, melyik esik vissza automatikusan a II. ligába, és melyik játszik osztályozót a másodosztály második helyezettjével.

A I. liga nyitó körének mérkőzései (augusztus 26.): Dévai Autobergamo–Jászvásári Poli CSM, Csíkszeredai Imperial Wet–Sepsi Futsal, Galaci United–Marosvásárhelyi City’US, Dunărea Călăraşi–Temesvári Informatica, Resicabányai Muncitorul–FK Székelyudvarhely. A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek odavágóbeli további programja: l 2. forduló: Sepsi Futsal–Galaci United l 3. forduló: Călăraşi–Sepsi Futsal l 4 forduló: Sepsi Futsal–Resicabánya l 5. forduló: FK Székelyudvarhely–Sepsi Futsal l 6. forduló: Sepsi Futsal–Temesvári Informatika l 7. forduló: Marosvásárhelyi City’US–Sepsi Futsal l 8. forduló: Jászvásár–Sepsi Futsal l 9. forduló: Sepsi Futsal–Déva.

– Az újonc Csíkszeredai Imperial Wet csapata ellen kezdjük a bajnokságot, amelynek a lebonyolítási rendszerét a magyarországihoz hasonlóra változtatták meg a szövetség elöljárói. Kemény szezon elé nézünk, hiszen komolyan erősítettek a csapatok. Az első öt forduló között két szünet is lesz, hiszen a román válogatott Európa-bajnoki selejtezőt játszik – nyilatkozta érdeklődésünkre Farkas Attila, a Sepsi Futsal edzője.

A huszonkét fordulós II. ligának idén a következő tizenkét csapat vág neki: Kézdivásárhelyi SE, Gyergyószentmiklósi Inter, Kereszthegyi SK, Brassói Colţea, Segesvári Pro Tineret, Kolozsvári Clujana, Nagyváradi Dinamo Leonard, Fortius Buzău, Bukovina Vikov, West Déva, Futsal Ceahlăul, Luceafărul Buzău. A bajnokság győztese feljut az élvonalba, a második pedig osztályozót játszik. Az első forduló mérkőzései és a céhes városbeliek odavágóbeli meccsei: l 1. forduló (szeptember 16.): Segesvári Pro Tineret–Fortius Buzău, Bukovina Vikov–Brassói Colţea, Kolozsvári Clujana–West Déva, Kézdivásárhelyi SE–Futsal Ceahlăul, Gyergyószentmiklósi Inter–Nagyváradi Dinamo Leonard, Kereszthegyi SK–Luceafărul Buzău l 2. forduló: Nagyvárad–KSE l 3. forduló: KSE–Luceafărul Buzău l 4. forduló: Kereszthegy–KSE l 5. forduló: KSE–Gyergyószentmiklós l 6. forduló: KSE–Fortius Buzău l 7. forduló: Kolozsvár–KSE l 8. forduló: KSE–Bukovina Vikov l 9. forduló: Segesvár–KSE l 10. forduló: KSE–Brassó l 11. forduló: Déva–KSE.

– Az élmezőnyben szeretnénk zárni a másodosztályt, hiszen több élvonalbeli idénnyel a hátunk mögött tudunk annyi futsalt, mint akármelyik csapat a II. ligából – jelentette ki határozottan Gazda József, a KSE trénere. – Az alakulat gerincét az U19-es együttesünk alkotja, a keretet pedig azok a játékosok egészítenék ki, akik kevesebb játéklehetőséghez jutnak a III. ligás nagypályás focicsapatunknál. Nem nagyon ismerem a második osztályos mezőnyt, így nem sokat tudok ellenfeleinkről – tette hozzá a felső-háromszéki edző.

Érdekesnek ígérkezik a 2017–2018-as szezon, bőven akad szurkolási lehetőség is, így végszóként: hajrá, Háromszék!