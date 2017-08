Ma reggel az ország északnyugati, nyugati régiójában (Máramarosban, a Körösök vidékén, Bánságban) számíthatnak viharra, ma, illetve keddre virradólag a viharzóna délkelet, kelet felé halad.

Az ország déli vidékein egyelőre marad a kánikula.

A szélsőséges meleg miatt a hétvégén hat ember vesztette életét Romániában – közölte tegnap a Digi 24 hírtelevízió. Az áldozatok túl sokat tartózkodtak a szabadban anélkül, hogy védekeztek volna a túlhevülés ellen.

Tegnap egy 50 éves juhászt találtak holtan egy mezőn Galac megyében, Vaslui megyében pedig egy 48 éves férfi esett össze holtan, miközben szomszédja udvarában dolgozott a tűző napon. Szombaton egy 28 éves hajléktalan hunyt el Jászvásáron, egy 67 éves férfi pedig a város egyik kórházában halt meg azt követően, hogy összeesett a mezőn, ahol az izzó napsütésben dolgozott. Pénteken egy Iaşi megyei férfi szintén a mezőn hunyt el, csütörtökön pedig egy 60 éves galaci férfi az utcán esett össze és halt meg.

Az országban tegnapra némiképp enyhült a hőség, de a hőmérsékleti értékek továbbra is lényegesen meghaladják az évszaknak megfelelő adatokat. A meteorológiai szolgálat vasárnapra már csak a Vaskapu–Duna-szoros közelében levő Mehedinţi és Dolj megyére adta ki a legmagasabb fokú, vörös figyelmeztetést.

Az ország nagyobb részére másodfokú, narancsszínű figyelmeztetés van érvényben, az észak-erdélyi Bihar, Szilágy, Szatmár, Máramaros megyében, valamint a Keleti-Kárpátok térségében első fokúra, sárgára mérsékelte a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Ez utóbbi megyékre a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság is feloldotta a teherautókra vonatkozó közlekedési korlátozást.

A kánikula miatt 20–30 kilométer/órával lassabban közlekedtek a vonatok is a vasúti hálózat csaknem 78 százalékán – jelentette be szombaton a Román Államvasutak. Szombaton 17 óra 20 perckor a sínek szintjén 58–60 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek, ezért a hálózat 77,59 százalékán sebességkorlátozást vezettek be.