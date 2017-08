Következő írásunk

A BÖRTÖNBŐL TERRORKODOTT. Egy életfogytiglanra ítélt, börtönben ülő negyvenéves férfi ellen emelt vádat a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság, amiért több ízben halálosan megfenyegette egy uniós ország romániai külképviseletének munkatársait. Marian Enachét – aki még tizenévesként került rács mögé, így élete nagyobbik részét börtönben töltötte – a Facebook segítette hozzá, hogy megtalálja élete szerelmét. Amikor azonban kiderült, hogy külföldön élő választottja nem viszonozza gyengéd érzelmeit, bosszúból megpróbálta elérni, hogy a nőt kiutasítsák az illető (az ügyészség által meg nem nevezett) országból. Tavaly decemberben előbb levélben, majd szilveszter körül hét alkalommal telefonon is azzal fenyegette meg a szóban forgó ország külképviseletének alkalmazottjait, hogy agyonlövi őket, ha nem nyilvánítják „nemkívánatos személynek” volt szerelmét. Ezt vélhetően komolyan is gondolta, tekintettel arra, hogy két különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, illetve egy harmadik, előre megfontolt emberölési kísérlet miatt került rács mögé. Csak az a kérdés maradt homályban, miként váltotta volna valóra fenyegetését a tulceai fegyházban őrzött elítélt, és hogyan fogják súlyosbítani büntetését, ha a bíróság terroristaként is bűnösnek találja. (MTI)