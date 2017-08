A francia hatóságok szerint összesen mintegy 700 francia állampolgár ment a Közel-Keletre, hogy csatlakozzon az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez. A 217 felnőtt mellett 54 kiskorú francia állampolgár is hazatért a háborús övezetből. A visszatérők közül van, aki őrizetben van.

Collomb úgy értékelte, nagyon magas a veszélye annak, hogy terrortámadás történik Franciaországban. Említést tett a párizsi Champs-Élysées sugárúton történt két merényletről, és hét olyan kísérletről is, amelyek a francia hatóságoknak sikerült meghiúsítaniuk. A belügyminiszter arra is kitért, hogy már 18 500-nál is több ember neve szerepel azon a megelőzési célból felállított listán, amelyen a hatóságok azokat tartják nyilván, akik radikális viselkedést mutatnak.

Franciaországban 2015 novembere, a 130 halálos áldozatot követelő terrortámadások óta több mint 100-an váltak már iszlamista merényletek áldozatává. Az országban a 2015-ös támadások óta rendkívüli állapot van érvényben, amely különleges jogkörökkel ruházza fel a hatóságokat, s amelynek bizonyos elemeit várhatóan állandósítani fogják a következő hónapokban a parlament elé kerülő, új terrorellenes törvény révén.