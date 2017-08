Előző írásunk

Tűz pusztított tegnap délután Zágonban. Kevéssel négy óra után villám csapott a 917. szám alatti bennvaló gazdasági épületébe. A lángok gyorsan terjedtek, a lakóházhoz csatolt nyári konyha is füstölni kezdett, az erős szél következtében a szomszédos ház istállója is lángra kapott. A katasztrófa nem ért véget, a harmadik szomszéd csűrje és háza is meggyulladt.