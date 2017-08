A motokrossz-Európa-bajnokság ha­todik állomása volt a belga megmérettetés, amelynek első selejtező csoportjában kezdte meg hét végi versenyzését Tompa Krisztián.

Motorosunk a hetedik legjobb idővel teljesítette a kvalifikációt, és össze­tettben tizenharmadiknak jutott be a lommeli főfutamba. A szombati első megmérettetésre leszakadt az ég, és mindössze 15 fokban köröztek a versenyezők, ami nagyon megnehezítette mindenki dolgát. Krisztiánt huszonhatodiknak ért célba, a futamot pedig a dán Mikkel Haarup (Husqvarna) nyerte meg. Vasárnap már sokkal jobb körülmények között zajlott a verseny, s ez meglátszott a szentgyörgyi teljesítményén is, aki ezúttal huszadik lett. A második futamon is a dán Haarup bizonyult a legjobbnak.

A belga futam összetett pontszerzői: 1. Mikkel Haarup 50 pont, 2. Brian Strubhart Moreau (francia, KTM) 40 pont, 3. Gianluca Facchetti (olasz, Husqvarna) 40 pont... 25. Tompa Krisztián 1 pont.

Tehetséges motorosunk mindössze egy-két nap pihenést engedhet meg magának, hiszen péntektől már a svájci Frauenfeldben rendezik meg az Eb hetedik futamát. (tibodi)