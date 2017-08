Az amerikai sprinter, aki tavaly a riói olimpián második volt 100 méteren, folyamatosan jött előre, és a végén bedobva magát előzte meg az elefántcsontparti Marie Josee Ta Lout. A harmadik helyen a holland Dafne Schippers végzett.

Katerina Sztefanidi tavaly a riói olimpián és az amszterdami Eb-n is aranyérmet szerzett (idén pedig fedett pályán is Európa-bajnok lett) rúdugrásban, így nem meglepetés, hogy éremgyűjteményébe bekerült egy vb-arany is. A 27 éves görög atléta a világ idei legjobbjával, 491 centiméterrel diadalmaskodott, a második az amerikai Sandi Morris, a harmadik a venezuelai Robeilys Peinado lett.

Krizsán Xénia remek 800 méteres futásának köszönhetően a kilencedik helyen zárt hétpróbában, míg Zsivoczky-Farkas Györgyi 17. lett. Krizsán az utolsó előtti számhoz, azaz a gerelyhajításhoz hasonlóan a záró számban, 800 méteren is megjavította egyéni legjobbját, nem is kevéssel, három másodperccel, és 2:07.17 perces idejénél nemcsak a saját futamában, hanem a többiben sem futottak jobbat. Ezzel a 11. helyről a kilencedikre jött fel összetettben.

Eredmények:

* férfi súlylökés: 1. Tomas Walsh (Új-Zéland) 22,03 m, 2. Joe Kovacs (Egyesült Államok) 21,66, 3. Stipe Zunic (Horvátország) 21,46

* női 100 méter: 1. Tori Bowie (Egyesült Államok) 10.85 mp, 2. Marie Josee Ta Lou (Elefántcsontpart) 10.86, 3. Dafne Schippers (Hollandia) 10.96

* női rúdugrás: 1. Katerina Sztefanidi (Görögország) 4,91 m, 2. Sandi Morris (Egyesült Államok) 4,75, 3. Robeilys Peinado (Venezuela) 4,65

* női hétpróba: 1. Nafissatou Thiam (Belgium) 6784 pont, 2. Carolin Schäfer (Németország) 6696, 3. Anouk Vetter (Hollandia) 6636... 9. Krizsán Xénia 6356... 17. Zsivoczky-Farkas Györgyi 6050.