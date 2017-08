A megyei hivataltól kapott információink szerint a háromszéki fiatalok nagyon aktívak voltak idén, 85 fiatal gazda pályázata érkezett be elbírálás végett. Ez a szám szinte kétszerese a tavalyinak, amikor 44 pályázatot tettek le. A megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei szerint a pályázatok ellenőrzése, elbírálása és országos rangsorolása idén nem húzódik el. A májusban benyújtott pályázatokat már rangsorolták, a megyéből tíz fiatal pályázó kapta meg a „kiválogatott és kifizethető” értesítést. Ezen pályázóknak az értesítéstől számított két héten belül kell felkeresniük a vidékfejlesztési irodát a felsorolt igazoló iratokkal. A kifizetési szerződéseket Gyulafehérváron készítik elő, majd elküldik a megyei hivatalhoz aláírása és átadása végett. Általában két-három hét alatt a szerződés visszaérkezik a hivatalhoz, és a pályázó által aláírható.

A hivatal szakemberei gőzerővel dolgoznak a júniusban benyújtott pályázatok ellenőrzésén. Mivel a kötelező pontszám csökkent a májusihoz képest, jóval több támogatási kérés érkezett be: közel 45 pályázat ellenőrzését kell elvégezniük augusztus 20-áig, az országos ügynökség vezetősége által megszabott határidőig. Szűkösen, de tudják tartani a határidőt a hivatal szakemberei, pihenőszabadságot sem vettek ki. Viszont kissé bosszúsak is, hiszen nem egy olyan esettel találkoztak, amikor a pályázó rövidebb-hosszabb időre nyaralni utazott, és ez késlelteti a munkájukat.

A másik, a gazdaság fejlesztését célzó intézkedésnél, a kisgazdaságok támogatásánál (6.3-as) még közel három hét áll a pályázók rendelkezésére, a pályázatokat az egy hónapos hosszabbítással augusztus 31-éig lehet feltölteni a rendszerbe. Itt egy viszonylag egyszerű üzleti terv elkészítésével 15 ezer euró pályázható meg támogatásként. A megyében eddig mindössze tíz pályázatot nyújtottak be (tavaly 13-at), és ha ez az ütem országszinten nem változik a következő napokban, hetekben, a 100 millió eurós éves keretösszeg fele sem kerül igénylésre.