Pillanatnyilag a megyében nincs egyetlen település, ahol ne okoznának gondot a medvék – áll az Ötvös Mózes által aláírt folyamodványban. – Nagy károkat tesznek a kukoricásokban, háziállatokat rabolnak el, akár a gazdák udvarából is, az emberek életét, biztonságát is veszélyeztetik. Mindez általános elégedetlenséghez vezetett, aminek következtében a károkat okozó állatok elleni ellenőrizetlen fellépések is bekövetkezhetnek. A környezetvédelmi minisztérium részéről számos ígéret hangzott el, de gyakorlatilag semmilyen lépésre nem került sor, a károk nap mint nap növekszenek. A bürokratikus eljárás miatt pedig egyre többen mondanak le a kártérítés igényléséről – írják a petícióban.

„Teljes bizalommal fordulunk önhöz, tudva, hogy azon kevesek közé tartozik, akik valóban megértik a gazdák gondjait, és készek tettekkel is segíteni, nem csak szavakkal. Kérjük, az első kormányülésen ismertesse a bennünket súlyosan érintő problémát. A lehetséges támogatás megszünteti a pillanatnyilag létező feszültséget” – fogalmaztak.

A gazdák követelésüket Sebastian Cucu kormánybiztossal is ismertették, kérve, lépjen közbe a megoldás érdekében. Nem rejtették véka alá: eddig – Sárkány Árpáddal együtt – két alkalommal tárgyaltak a környezetvédelmi minisztérium vezetőjével, több mint hétszáz személy részvételével tüntetést is szerveztek, ennek ellenére semmilyen lépés nem történt a medvék és vaddisznók okozta károk megfékezésére.